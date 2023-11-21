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Hangi fay hattında deprem olacak diye beklenirken bir de yenileri ortaya çıktı! "Sürekli artacak, hiç azalmayacak"

21.11.2023 13:06 | Son Güncelleme:
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Deprem tedirginliğinin hiç eksik olmadığı ülkemizde herkesi önlemini artırmaya sevk edecek türden bir keşfe daha imza atıldı. Son yapılan bilimsel çalışmalara göre Türkiye'de yeni fay hatları ortaya çıktı. Üstelik bu fayların hiç azalmayacağı, tersine hep artacağı değerlendiriliyor. Bir diğer yandan ise denizde fay hatları gündemde. Prof. Dr. Hasan Sözbilir son çalışmaların ayrıntılarını ve 'harita' detayını açıkladı.

Hangi fay hattında deprem olacak diye beklenirken bir de yenileri ortaya çıktı! "Sürekli artacak, hiç azalmayacak"

Prof. Dr. Sözbilir Edirne'de düzenlenen bir konferanstaki konuşmasında Türkiye'de bugüne dek bilinenler dışında yeni fay hatları olduğunu duyurdu. Türkiye fay haritasında yeni fayların da yer alması için çalışmalar başladı.

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Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'nin farklı yerlerinde depremlerin meydana gelmeyi sürdüreceğini belirtti.

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TÜRKİYE'DE YENİ FAY HATLARI ORTAYA ÇIKTI

Ülkemizde 5,5 büyüklüğünün üzerinde deprem üretebilecek 485'in üzerinde diri fay parçası olduğuna değinen Sözbilir yeni faylarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

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"Yeni yapılan bilimsel çalışmalar yeni fayların olduğunu da ortaya çıkarıyor. Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak. Denizdeki faylar da gündemde. Onların da haritalandırma süreci başlamış durumda. MTA ve ilgili kuruluşlar tarafından yapılıyor. Bilim insanları olarak fayları tanımak için çalışıyoruz."

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