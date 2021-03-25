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Hangi illerde okullar kar tatili oldu? Okullar yarın da tatil mi?

25.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojiden gelen kar uyarısı tüm yurtta etkili olmaya başladı. Dün İstanbul ve Ankara’da kara teslim olan vatandaşlar, soğuk havanın etkisiyle zor anlar yaşadı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehirlerde ise yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli, kronik hastalık sahibi ve hamilelere de bu süre zarfında idari izin verildi.

Hangi illerde okullar kar tatili oldu? Okullar yarın da tatil mi?

Mart ayında aniden gerçekleşen kar yağışları ile vatandaşlar zor anlar yaşadı. Büyükşehirlerde kar yağışı sebebi ile birçok ilde trafik kilitlendi. Kar yağışının etkili olduğu üç şehirde ise okullara bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.

HANGİ İLLERDE OKULLAR KAR TATİLİ OLDU?

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde 25 Mart günü kar tatili olarak ilan edildi.

Ahırlı ve Derbent ilçelerinde ise 25 – 26 Mart tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. Kar tatili sırasında ise dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. Meram ilçesinde ise taşıma sistemindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.

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KIRŞEHİR’DE KAR TATİLİ

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANKIRI DA TATİL

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi. Şabanözü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçemiz genelinde 25/03/2021 Perşembe günü eğitime ara verilmesine, hamile ve engelli personellerimize de idari izin verilmesine karar verilmiştir" denildi.

OKULLAR YARIN DA TATİL Mİ?

Şu an için 26 Mart Cuma günü kar tatili verilen iller arasında Konya’nın Ahırlı ve Derbent ilçeleri yer alıyor.

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