Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? İşte sokak kısıtlaması olmayan iller...

İstanbul ve İzmir gibi riskli illerde hafta sonu pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Ankara gibi düşük riskli kentlerde ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Sağlık Bakanlığı, her hafta düzenli olarak mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategoriye ayırdığı illeri paylaşıyor…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde cumartesi 21.00'de başlayarak, pazar gününün hepsini içine alarak, pazartesi günü saat 05.00'te bitecek gibi uygulanacak. Bu kentlerde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; düşük ve orta risk grubundaki kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatleri arasında arasında uygulanacaktır.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatlerinde, Cumartesi 21.00'den başlayarak, Pazar gününün hepsini içine alıp, Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek gibi uygulanacak olup bu kentlerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.