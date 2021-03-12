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Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? İşte sokak kısıtlaması olmayan iller...

12.03.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? İşte sokak kısıtlaması olmayan iller...

Hafta sonu Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, illere göre değişiklik gösteriyor. Vaka sayılarına göre; düşük, orta, riskli ve çok riskli olarak kategoriye ayrılan şehirlerde sokağa çıkma kısıtlaması kararları farklı şekilde uygulanıyor.

İstanbul ve İzmir gibi riskli illerde hafta sonu pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Ankara gibi düşük riskli kentlerde ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıyor. Sağlık Bakanlığı, her hafta düzenli olarak mavi, sarı, turuncu ve kırmızı kategoriye ayırdığı illeri paylaşıyor…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde cumartesi 21.00'de başlayarak, pazar gününün hepsini içine alarak, pazartesi günü saat 05.00'te bitecek gibi uygulanacak. Bu kentlerde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; düşük ve orta risk grubundaki kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatleri arasında arasında uygulanacaktır.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatlerinde, Cumartesi 21.00'den başlayarak, Pazar gününün hepsini içine alıp, Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek gibi uygulanacak olup bu kentlerde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride bulunan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü sürecek, orta riskli (sarı) kategorideki başkent Ankara'da da tamamen kalkmış olacak.

RESTORAN VE KAFELER 3 BÜYÜKŞEHİRDE AÇILIYOR

Lokanta, restoran, tatlıcı, kafeterya, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi işletmeler, çok yüksek riskli kentler hâricinde, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatlerinde yüzde 50 kapasite ile devam ettirebilecek. Bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu işletmelerin hepsi belirlenen şartlar kapsamında faaliyetlerine başlayabilecek.

Yüzme havuzu, halı saha ve benzeri tesisler de Ankara'da 09.00 ile 19.00 saatlerinde hizmet verebilecek.

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DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Diyarbakır, Bingöl, Uşak, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Siirt, Şırnak, Iğdır ve Ağrı. (Bu kentlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok…)

ORTA RİSKLİ İLLER

Aydın, Bursa, Afyonkarahisar, Ankara, Isparta, Eskişehir, Denizli, Manisa, Karabük, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Çorum, Yozgat, Adana, Gaziantep, Sivas, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Hatay, Malatya, Erzurum, Kars, Elazığ ve Bayburt. (Bu kentlerde de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.)

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Kütahya, Düzce, Antalya, Bilecik, Bolu, Zonguldak, Antalya, Bilecik, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Artvin, Ardahan, Kayseri ve Kilis. (Cumartesi saat 21:00'a kadar yasak olmayacak, ardından başlayıp, Pazartesi sabah 05:00'da sona erecek)

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Sakarya, Burdur, Edirne, Balıkesir, Sinop, Samsun, Konya, Aksaray, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat, Rize, Osmaniye, Gümüşhane, Trabzon ve Adıyaman. (Cumartesi saat 21:00'a dek yasak olmayacak sonrasında başlayıp, Pazartesi sabah 05:00'da bitecek)


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koronavirüs (Covid-19) Ankara İstanbul İzmir

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