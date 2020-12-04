Hangi kan grubu kimlerden kan alabilir, kimlere kan verebilir?

Kanda bulunan antikor hücreleri kanın hangi gruba dahil olduğunu sınıflandırma amacıyla incelenerek kan grubu belirlenir. A, B, AB, 0 temel kan grubu isimleri olmakla birlikte A Rh+, A Rh- 0 Rh+, 0 Rh- gibi negatif ve pozitif olarak bilinen kan grupları da bulunur. Yani toplamda 8 adet kan grubu çeşidi bulunur. Hangi kan grubu genel alıcıdır sorusunun cevabı ise AB Rh+ kan grubudur. Gelin diğer cevaplara birlikte bakalım.
Hangi kan grubu herkesten kan alabilir en çok merak edilen noktalardan biridir. Kan grubu AB Rh+ olan bireyler tüm kan gruplarından kan alabilir.
A Rh+: 0 Rh-, 0 Rh+, A Rh-, A Rh+ kan gruplarından,
A Rh-: 0 Rh-, A Rh- kan gruplarından,
B Rh+: 0 Rh-, 0 Rh+, B Rh-, B Rh+ kan gruplarından,
B Rh-: 0 Rh-, B Rh- kan gruplarından,
AB Rh+: Tüm kan gruplarından,
AB Rh-: Tüm Rh- kan gruplarından,
0 Rh+: 0 Rh- O Rh+ kan gruplarından,
0 Rh-: 0 Rh- kan gruplarından kan alabilir.
A Rh+: A Rh+, AB Rh+ kan grubundakilere,
A Rh-: A Rh+, A Rh-, AB Rh+, AB Rh- kan grubundakilere,
B Rh+: B Rh+, AB Rh+ kan grubundakilere,
B Rh-: B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh- kan grubundakilere,
AB Rh+: AB Rh+ kan grubundakilere,
AB Rh-: AB Rh-, AB Rh+ kan grubundakilere,
0 Rh+: Tüm Rh+ kan gruplarına,
0 Rh-: Tüm kan gruplarına kan verebilir.
Ağırlıklı olarak bilinen haliyle A Rh+ kan grubu sıklıkla karşılaşılan kan grubu çeşididir. 0 kan grubu ise diğer gruplara göre nispeten daha zor bulunur. AB Rh+ ise kendi kan grubu dışındaki diğer gruplara kan veremez.
Herkes kan vermek için uygun özelliklere sahip olmayabilir. Öncelikle sağlık durumunuz kan bağışı için uygun olmalıdır. Aynı zamanda bağışçı olacağınız kişilere uygun kan grubuna sahip olmanız gerekir.
Kimler kan verebilir sorusunun cevapları birden fazladır. Örneğin belli bir vücut ağırlığının altında olan bireyler kan vermek için uygun değildir. Prosedüre göre elli kilo altında olan yetişkin bireyler kan bağışı yapamayabilir. Belirli bir kalıtsal hastalığa sahip kişiler de kan veremezler. Örneğin; hepatit B, AIDS, hepatit C, sifiliz hastalığına sahip bir birey kan bağışı yapmak için uygun değildir. Bazı kan grupları ise birbiriyle uyuşmaz. Her kan grubu da birbiriyle kan alışverişinde bulunamaz. Hangi kan grubu kime kan verir? A Rh+ ile hangi kan grubu uyuşmaz gibi sorular da merak edilir.
Kan bağışı yaptığınız kişiyle kan grubunuzun uyuşması gerekir. Kan grubunuzun uyuşması için aynı kan grubunda olmanız gerekmez. Aynı kan grubu olmasa dahi bazı kan grupları birbiri arasında kan alışverişi yapabilir. Bu noktada; hangi kan grubu hangisine verir sorusunun cevabı oldukça önemlidir.
Yapılan bilimsel araştırmalar kan vermenin fizyolojik ve psikolojik açıdan faydalı olduğunu ortaya koyar. Belirli aralıklarla yapılan kan bağışı kan hücrelerini yeniler. Kandaki yağ oranını düşürür. Peki hangi sıklıkla kan bağışı yapılmalıdır?
Kan vermek insan sağlığı için faydalı olsa da bunun için belirli bir süre geçmesi gerekir. Uzmanlara göre bu süre bellidir. 1 yılda verdiğiniz toplam kan sayısının dört üniteyi geçmemesi gerekir. Böylece 3 ayda bir kan bağışı yapabilirsiniz. Kan vermek toplumsal ve insani bir görevdir. Faydalı bir eylemde bulunmanın verdiği pozitif hislerle psikolojik olarak daha iyi hissetmenizi de sağlar. Bunun yanı sıra kan vermenin insan sağlığı açısından faydaları da bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Kan vermek vücudunuzdaki kan hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.
Uzmanlara göre kan bağışı yapacak kişi her şeyden önce sağlıklı olmalıdır. Hangi kan grubu herkese kan verir sorusunun cevabı kadar bağış yaparken dikkat edilmesi gerekenler de önemlidir. Bağış yapacak kişinin; yorgun, halsiz ve aç olmaması gerekir. Kronik bir hastalık ya da düzenli kullanılan bir ilaç varsa kan alacak personelle bu durumlar paylaşılmalıdır. Bağış öncesi istenen formlar eksiksiz bir şekilde doldurulursa herhangi bir sorunun önüne geçilir. Tüm yetişkin bireylerin hangi kan grubu kan verebilir bilmesi gerekir.
Uzmanlar kan bağışı yaptıktan sonra da dikkatli olmanız gerektiğini söyler. Bakalım kan bağışı yaptıktan sonra nelere, neden dikkat etmeniz gerekir?
Kan bağışı sonrası vücudunuzdan sıvı eksilir. Bu nedenle tansiyonunuzda değişiklikler olabilir. Kan bağışı yaptıktan sonra bulunduğunuz yeri hemen terk etmek yerine biraz dinlenebilirsiniz. Kaybettiğiniz sıvı nedeniyle gün içinde bolca su tüketmelisiniz. Aynı zamanda uzmanlar sigara konusunda da bağışçıları uyarır. Kan verdikten sonra 1-2 saat kadar sigara içmemeniz tavsiye edilir.
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