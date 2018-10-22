Hangi karın germe yöntemi sizin için daha uygun ?

Abdominoplasti olarak da isimlendirilen karın germe operasyonunda, fazlalık deriyi ve yağ çıkarılıyor, karın kasları sıkılaştırılıyor. Böylece daha düz ve sıkı bir karın bölgesine ve daha dar bir bele kavuşuyorsunuz. Bu popüler operasyonun birkaç farklı türü var ve her bir tür, istenen biçimi yaratırken hastaya özel sorunlara etkin olarak çözüm üretilmesi için tasarlanmıştır. Hangi karın germe operasyonunun sizin için en uygun olduğu, hedeflerinize ve anatominize bağlı olarak değişir. TAM KARIN GERME OPERASYONUYLA DÜZ BİR KARNINIZIN OLMASI HAYAL DEĞİL Tam karın germe operasyonu, karın kasları gevşemiş olan ya da karın bölgesinde fazlalık deri olan sağlıklı kadın ve

erkekler için uygundur. Bu operasyon, göbek deliğinin üstündeki ve altındaki bölgeyi düzleştirmek isteyenler için en ideal çözümdür. Geleneksel ya da standart karın germe olarak da bilinen bu operasyon için kalça kemikleri arasında yatay bir kesi ve genelde göbek deliği çevresinde de bir kesi yapılıyor. Ameliyat sırasında karın kaslarınız sıkılaştırılıyor, fazla deri ve yağ dokusunu uzaklaştırılıyor. Karın germe operasyonu kilo verme operasyonu olma amacı taşımaz ama işlem sırasında biçimlendirme ve fazlalık yağın azaltılması için liposuction da uygulanabilir. İstenen biçim oluşturulduktan sonra göbek deliğiniz yeniden konumlandırıp kesi kapatılır. İyileşme dönemi genelde iki hafta kadar sürüyor.

MİNİ KARIN GERMEYLE GÖBEKLİ KİMSE KALMAYACAK Bazen zayıf kişiler bile diyet ve egzersiz yoluyla ortadan kaldırılamayan inatçı göbek çıkıntısından muzdarip olabiliyorlar. Mini karın germe operasyonu tam da bu durum için tasarlanmıştır. Bu operasyonla, Venüs tümseği ve göbek deliği arasındaki bölge hedef alınıyor. Alt karın bölgesindeki küçük tümsek düzleştiriliyor. Mini karın germe için, bikini altı tarafından gizlenen bölgede, kalça kemikleri arasında, küçük, yatay bir kesi açılıyor. Bu kesiden faydalanarak alttaki kaslar sıkılaştırılıyor ve fazlalık deri ortadan kaldırılıyor. Gerektiği durumlarda, kesi kapatmadan önce yağ fazlalıklarını ortadan kaldırmak için liposuction uygululanıyor. Bu operasyonun kapsamı standart karın germe operasyonuna göre daha dar olduğu için göbek deliğinin yeniden konumlandırılmasına gerek kalmıyor. Mini karın germe operasyonundan sonra hastalar daha hızlı şekilde iyileşiyorlar. Bu operasyonun olumsuz yanıysa göbek deliğinin üstündeki fazlalıkların ve kas gevşekliğinin düzeltilememesidir. Hastalar bu operasyondan sonra normal aktivitelerine bir hafta kadar bir süre sonra dönebiliyorlar.