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Hangi lastik markası hangi ülkeye ait?

07.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Hangi lastik markası hangi ülkeye ait?

Lastik almaya karar verdiğimizde karşımıza birden fazla marka ve model çıkar. Piyasada olan farklı modellerden birini tercih edebilirsiniz. Peki hangi lastik markası hangi markaya sahip?

Birbirinden farklı lastik markalarının ait olduğu ülkeler bulunmakta. Her marka lastik farklı ülkeler tarafından üretilebilir. Bu gün burada o markaların hangi ülkelere ait olduğunu sizler için özetleyeceğiz. Hangi lastik markası hangi markaya sahip?

goodyear

ABD’YE AİT OLAN LASTİK MARKALARI

Piyasadaki bir çok lastik markası ABD malıdır. Sahiplik konusunda ABD’yi Almanya takip eder. ABD’ye ait lastik markaları aşağıdaki gibidir.

• Good-Year
• Dunlop
• Fulda
• Sava
• Falken
• Debica
• Cooper
• Avon
• Mastercraft
• Roadmaster
• Mickey Thompson

michelin

FRANSA’YA AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Michelin
• BF Goodrich
• Kleber
• Uniroyal
• Riken
• Tigar
• Kormoran

brigstone

JAPON’YA YA AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Bridgestone
• Firestone
• Lassa (ortaklık)
• Daytona
• Toyo
• Silverstone
• Europa
• Yokohama
• Advan

continental

ALMANYA’YA AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Continental
• Uniroyal
• General
• Barum
• Semperit
• Gislaved

pirelli

İTALYA’YA AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Pirelli
• Ceat
• Courier
• Formula

petlas

TÜRKİYE’YE AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Petlas
• Starmaxx

kumho tyre

GÜNEY KORE’YE AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Nexen
• Roadstone
• Kumho
• Marshal
• Admiral

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