Hangi lastik markası hangi ülkeye ait?

Birbirinden farklı lastik markalarının ait olduğu ülkeler bulunmakta. Her marka lastik farklı ülkeler tarafından üretilebilir. Bu gün burada o markaların hangi ülkelere ait olduğunu sizler için özetleyeceğiz. Hangi lastik markası hangi markaya sahip?

ABD’YE AİT OLAN LASTİK MARKALARI

Piyasadaki bir çok lastik markası ABD malıdır. Sahiplik konusunda ABD’yi Almanya takip eder. ABD’ye ait lastik markaları aşağıdaki gibidir.

• Good-Year

• Dunlop

• Fulda

• Sava

• Falken

• Debica

• Cooper

• Avon

• Mastercraft

• Roadmaster

• Mickey Thompson

FRANSA’YA AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Michelin

• BF Goodrich

• Kleber

• Uniroyal

• Riken

• Tigar

• Kormoran

JAPON’YA YA AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Bridgestone

• Firestone

• Lassa (ortaklık)

• Daytona

• Toyo

• Silverstone

• Europa

• Yokohama

• Advan

ALMANYA’YA AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Continental

• Uniroyal

• General

• Barum

• Semperit

• Gislaved

İTALYA’YA AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Pirelli

• Ceat

• Courier

• Formula

TÜRKİYE’YE AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Petlas

• Starmaxx

GÜNEY KORE’YE AİT OLAN LASTİK MARKALARI

• Nexen

• Roadstone

• Kumho

• Marshal

• Admiral



