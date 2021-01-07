Hangi lastik markası hangi ülkeye ait?

Birbirinden farklı lastik markalarının ait olduğu ülkeler bulunmakta. Her marka lastik farklı ülkeler tarafından üretilebilir. Bu gün burada o markaların hangi ülkelere ait olduğunu sizler için özetleyeceğiz. Hangi lastik markası hangi markaya sahip?
Piyasadaki bir çok lastik markası ABD malıdır. Sahiplik konusunda ABD’yi Almanya takip eder. ABD’ye ait lastik markaları aşağıdaki gibidir.
• Good-Year
• Dunlop
• Fulda
• Sava
• Falken
• Debica
• Cooper
• Avon
• Mastercraft
• Roadmaster
• Mickey Thompson
• Michelin
• BF Goodrich
• Kleber
• Uniroyal
• Riken
• Tigar
• Kormoran
• Bridgestone
• Firestone
• Lassa (ortaklık)
• Daytona
• Toyo
• Silverstone
• Europa
• Yokohama
• Advan
• Continental
• Uniroyal
• General
• Barum
• Semperit
• Gislaved
• Pirelli
• Ceat
• Courier
• Formula
• Petlas
• Starmaxx
• Nexen
• Roadstone
• Kumho
• Marshal
• Admiral