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  4. Haniye için İran'da cenaze namazı kılındı! Binlerce kişi dışarıda kaldı: Törene 'intikam yemini' damga vurdu

Haniye için İran'da cenaze namazı kılındı! Binlerce kişi dışarıda kaldı: Törene 'intikam yemini' damga vurdu

01.08.2024 10:15
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İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi. Namaz alanına kısıtlı sayıda kişi alınırken binlerce kişi de dışarıda bekledi. Namaz öncesinde yapılan konuşmada ABD'nin koordinasyonuyla suikastın gerçekleştiği belirtilirken bir kez daha intikam mesajı verildi.

Haniye için İran'da cenaze namazı kılındı! Binlerce kişi dışarıda kaldı: Törene 'intikam yemini' damga vurdu

Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.

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BİNLERCE KİŞİ KAPIDA BEKLEDİ

Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

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DOHA'YA GÖNDERİLECEK

İsmail Haniye, Tahran'daki törenin ardından yarın Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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ABD'Yİ SORUMLU TUTTU

Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Heniyye'ye düzenlenen suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirdiğini iddia etti.

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Heniyye'nin Filistin için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir." ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran cenaze İsmail Haniye
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