Hapishanede kadın kavgası! Kimse durduramadı

Rakip olarak gördükleri hemcinslerini önce tokatlayıp yumruk atan, ardından da tekmeleyerek taksiye fırlatan kadınlar çevredeki ziyaretçiler tarafından durdurulmaya çalışılsa da denemeler sonuçsuz kaldı. Öfkesi dinmeyen kadınları durdurmayı başaran tek kişi ise hapishanenin önünde yer alan polisler oldu.

Sevgilisine mektup vermeye çalışınca...

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde yaşanan kavga akıllara durgunluk verdi. Sevgilisiyle iletişime geçmeye çalışan kadına pusu kuran kadınlar, ortalığı birbirine kattı.

Hapishanenin görüş saatinde sevgilisine mektup verirken rakibi tarafından yakalanan kadın, tekme ve yumruklarla dayak yedi.

Görüş saatinde sevgilisine mektup vermek isteyen kadın, öfkeli bir hemcinsi tarafından dövüldü.

Sevgilisine mektup vermek isterken kendini çıkmazda bulan kadın ne yapacağını şaşırdı.

Sinir küpüne dönmüş hemcinsi tarafından peş peşe yumruk ve tokat yiyen kadın, ardından tekmelenerek taksiye doğru fırlatıldı.

Gözü dönen kadının yanındaki arkadaşı da kavgaya dahil olunca, dayak yiyen kadın çareyi kaçmakta buldu ancak başarılı olamadı.

Otobüse binerek canilerin elinden kurtulmaya çalışan kadın, hemcinsleri tarafından yerde sürüklenip, tartaklandı.

Kavgayı diğer hapishane ziyaretçileri de ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay, cezaevi önündeki trafik polisinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınabildi.