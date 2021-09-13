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  4. Hapishaneden izinli çıktı, sebepsiz yere öldürdü! Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme

Hapishaneden izinli çıktı, sebepsiz yere öldürdü! Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme

13.09.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da cinayetten 20 yıl hapis yattıktan sonra pandemi izniyle cezaevinden çıkıp Antalya'da güvenlik görevlisi Hakan Ökten'i tabancayla öldüren Mevlüt Koyuncu'nun ömür boyu hapsi istendi.

Hapishaneden izinli çıktı, sebepsiz yere öldürdü! Akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme

Olay, 20 Mayıs'ta Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Ökten ile Havva B., araçla saat 20.30 sıralarında ormana gitti. Araçta oturan Hakan Ökten ile Havva B.'nin yanına gelen Mevlüt Koyuncu, iddiaya göre sebepsiz yere, üzerindeki tabancayı çıkartıp 3-4 el ateş etti. Hakan Ökten kanlar içinde kalırken, Havva B., aracına aldığı Ökten'i yolda kendisini karşılayan ambulansa teslim etti. Sağlık ekipleri Hakan Ökten'i yakındaki özel hastaneye götürdü. Ökten, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, evli ve 6 çocuk babası Hakan Ökten'in cenazesi, Konya'nın Doğanhisar ilçesinde toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Mevlüt Koyuncu'nun Uncalı Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Koyuncu'yu gözaltına aldı. Koyuncu'nun daha önce İstanbul'da işlediği cinayetten 20 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Polise, olay günü ormanda alkol ve uyuşturucu aldığını söyleyen Mevlüt Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianame, Antalya 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüphelinin pek çok suçtan sabıka kaydı bulunduğuna dikkat çekilerek, “Şüpheli en son insan öldürme suçunun hükümlüsüyken pandemi sebebiyle izinli olarak cezaevinden çıkmıştır. Olayın meydana geldiği gün, ormanlık alanda alkol ve uyuşturucu kullanan şüpheli, araç içerisindeki maktulün aracına doğru giderek, maktule yönelik 'Burada zina mı yapıyorsunuz, şerefsizler' diyerek hakaret içerikli sözler söylemiştir. Ardından, sebepsiz yere silahını çıkartarak maktule doğru 3-4 el ateş etmiştir. Maktul aldığı 2 darbe sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir. Şüphelinin maktule yönelik kasten öldürme ve hakaret suçunu işlemiş olduğu anlaşılmıştır" denildi.

Tutuklu sanık Mevlüt Koyuncu'nun ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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