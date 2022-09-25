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  4. Harabeye dönmüş ev için istenen kira fiyatı şoke etti! Evin kiralandığını duyanın ise şaşkınlığı ikiye katlandı

Harabeye dönmüş ev için istenen kira fiyatı şoke etti! Evin kiralandığını duyanın ise şaşkınlığı ikiye katlandı

25.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek enflasyon ve beraberinde artan hayat pahalılığı ev fiyatlarını da vurdu. Özellikle İstanbul'da ev kiralarındaki fahiş fiyat artışları dikkat çekti. Son olarak Beyoğlu'nda harabeye dönmüş bir ev için istenen kira sosyal medyada gündem yarattı. Yıkılmaya yüz tutmuş duvarlarıyla dikkat çeken ev için "Bu fiyata kim tutar bu evi?" yorumları yapılırken, evin kiraya verilmesi ise şaşkınlığı iki kat artırdı. İşte sosyal medyada tartışma yaratan o evle ilgili detaylar...

Harabeye dönmüş ev için istenen kira fiyatı şoke etti! Evin kiralandığını duyanın ise şaşkınlığı ikiye katlandı

Beyoğlu'ndaki kiralık ev ilanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Harabeye dönmüş odaları ve yıkılacak gibi duvarları bulunan ev için istenen kira herkesi şoke etti.
İki odalı harabeye dönmüş ev için sahibi 2 bin TL kira istedi, "Kim tutar bu evi?" denilen ev bir süre sonra kiraya verildi.

Show Haber, sosyal medyada tartışma yaratan evi kiralamak isteyen bir vatandaşla konuştu.

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EVİ TUTMAK İSTEDİ, EV SAHİBİNİ ARADI

Evi tutmak isteyen İbrahim adındaki vatandaş, evde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte 5 kişi yaşamak istediklerini belirterek "Bu evi mecbur tutmak istiyoruz" dedi. Ev sahibini telefonla arayan adam "Orası size küçük olur. 5 kişilik aile yaşayamaz orada. Evin tadilatını yaparsan olur." cevabını aldı.

adam

KİRAYA VERİLDİ, İLANDAN KALDIRILDI

Sosyal medyada şaşkınlık yaratan ilan bir süre sonra sahibi tarafından kaldırıldı.

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Kiralık ev arayanlar dikkat! Emlakçıların bu oyununa düşmeyin...Kiralık ev arayanlar dikkat! Emlakçıların bu oyununa düşmeyin...

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Kira
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