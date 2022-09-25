Harabeye dönmüş ev için istenen kira fiyatı şoke etti! Evin kiralandığını duyanın ise şaşkınlığı ikiye katlandı

Beyoğlu'ndaki kiralık ev ilanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Harabeye dönmüş odaları ve yıkılacak gibi duvarları bulunan ev için istenen kira herkesi şoke etti.

İki odalı harabeye dönmüş ev için sahibi 2 bin TL kira istedi, "Kim tutar bu evi?" denilen ev bir süre sonra kiraya verildi.

Show Haber, sosyal medyada tartışma yaratan evi kiralamak isteyen bir vatandaşla konuştu.

EVİ TUTMAK İSTEDİ, EV SAHİBİNİ ARADI

Evi tutmak isteyen İbrahim adındaki vatandaş, evde eşi ve 3 çocuğuyla birlikte 5 kişi yaşamak istediklerini belirterek "Bu evi mecbur tutmak istiyoruz" dedi. Ev sahibini telefonla arayan adam "Orası size küçük olur. 5 kişilik aile yaşayamaz orada. Evin tadilatını yaparsan olur." cevabını aldı.

KİRAYA VERİLDİ, İLANDAN KALDIRILDI

Sosyal medyada şaşkınlık yaratan ilan bir süre sonra sahibi tarafından kaldırıldı.



