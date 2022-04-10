Harkov'a ilerliyorlar! Görüntüler paylaşıldı, 13 km uzunluğunda

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor. ABD merkezli MAXAR şirketi, Harkov kentine hareket eden Rus askeri konvoyununa ait görüntüleri paylaştı.

13 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi MAXAR, Rusya-Ukrayna savaşına ait yeni uydu fotoğrafları yayınladı. MAXAR'ın yayınladığı fotoğraflarda, Ukrayna’nın Velykyi Burluk yerleşim yerinden Harkov bölgesine doğru ilerleyen 13 kilometre uzunluğundaki Rus konvoyu görüldü. MAXAR, konvoyda zırhlı araçların ve çeşitli destek ekipmanlarının yer aldığını belirtti. Şirket ayrıca Rus konvoyunun 8 Nisan tarihinde görüntülendiğini bildirdi.

"RUSLAR GERİ KALAN ARAÇLARIYLA CESETLERİ TOPLADILAR"

Öte yandan Rus ordusunun sivilleri öldürdüğü anlara şahit olan görgü tanığı yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin kentte kontrolü sağlamasının ardından gün geçtikçe şiddetin dozunu arttırdıklarını ifade ederek, "Ben evdeydim ve Rus askeri konvoyunu gördüm. Daha sonra biz saklandık onlar başka bir yere gittiler. Geri döndüklerinde bizim askerlerimiz onları bombaladı. Sabahtan akşama kadar Rus tankları yandı. Patlayan tankların parçaları 900 metre kadar uzağa fırladı. Dışarı çıktığımda tanklar yanıyordu daha sonra evler yanmaya başladı. Ruslar geri kalan araçlarıyla cesetlerini topladılar. İlk hafta ortalık biraz sakindi insanlar dışarı çıkabiliyordu. Bir sonraki hafta ve üçüncü haftada sivil insanları vurmaya başladılar" dedi.



