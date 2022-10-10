Harry Potter'ın yıldız ismi Daniel Radcliffe'in mücadele ettiği hastalığı: Ayakkabı bağlamak bile oldukça zorlayıcı

Dispraksi, kişinin motor görevlerini planlama ve işleme kabiliyetini etkileyen bir güçlüktür. Dispraksi kaslarla ilgili bir durum değil bir motor planlama güçlüğüdür. Çocuk ne istediğini anlar ancak kendini istenene uyduramaz. Dispraksi doğuştan gelen bir hastalık olsa da teşhis koymak zaman alabilmektedir. Bu süreçte çocuk oldukça zorlu aşamalardan geçmektedir. Harry Potter oyuncusu Daniel Radcliffe , Florence and the Machine'in solisti Florence Welch ve model Cara Delevingne, dispraksi hastalığına sahip ünlülerdir.

ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Koordinasyon becerilerini etkileyebilecek durumun, nüfusun %10'unu etkilediği düşünülmektedir. NHS , erken doğanların dispraksi geliştirme riskinin daha yüksek olabileceğini söylese de , dispraksinin neden olduğu bilinmemektedir . Dispraksi erkeklerde ve ailesinde dispraksi bulunan kişilerde daha sık görünür.

DİSPRAKSİ NEDİR?

Dispraksi olarak bilinen Gelişimse Koordinasyon Bozukluğu(GGB, DCD); Özel öğrenme güçlüğünün alt dalı olarak bilinir. Çocuklarda ve yetişkinlerde ince motor beceriler veya kaba motor beceriler gibi koordinasyon bozukluklarına yol açan bir bozukluktur çeşididir. Bu durum, Dünya Sağlık Örgütü’de dahil olmak üzere uluslararası kuruluşlar tarafından resmen tanınmaktadır. Bir kişinin günlük yaşamdaki aktivitelere tam olarak katılımını kısıtlayacak motor temelli bir problem olarak adlandırılır. Dispraksi bireyin; giyinme, ayakkabı bağlama, akademik başarı, diş fırçalama, düğme ilikleme, makas kullanma, yazı yazma gibi yaşam aktivitelerinde zorluk çekmesine neden olmaktadır.

DİSPRAKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çocuklarda

Kaba ve ince motor becerilerinde zorlanırlar,

Beden algıları düşüktür,

Denge gerektiren oyunları beceremezler,

Arkadaş edinmekte zorlanırlar,

Giyinmekte zorlanırlar,

Eşyalara çarpma, düşme gibi eylemler gösterirler,

Bisiklete binmekte zorlanırlar,

Bir çalışmaya uzun süre odaklanmakta zorlanırlar,

Zıplama, top atma gibi eylemlerde zorlanırlar,

Makas kesme, düğme ilikleme, yazı yazma gibi aktivitelerde zorlanırlar.

Yetişkinlerde

Düşünceleri ve görevleri planlamakta zorlanırlar,

Spor yapmakta zorlanırlar,

Denge gerektiren aktivitelerden uzak dururlar,

Dans ederken veya egzersiz yaparken ritim eksikliği yaşarlar,

Araba kullanmakta zorluk çekerler,

Sosyal hayatta sorun yaşayabilirler.

DANİEL RADCLİFFE AYAKKABI BAĞLARKEN ZORLANABİLİYOR

33 yaşındaki başarılı aktör Daniel Radcliffe, JK Rowling'in oldukça popüler olan kitabı Harry Potter'ın filminde başrol olduğu zaman sadece 12 yaşındaydı. 19 yaşındayken dispraksi olduğunu söyleyen başarılı oyuncu Daily Mail'e bazen ayakkabı bağcıklarını bağlamak veya not yazmak gibi basit işlerle uğraştığını söyledi. "Okulda hiçbir yeteneğim olmadan, her şeyde kötü olmak konusunda zor zamanlar geçiriyordum" dedi. Radcliffe'in annesi, zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olmak için onu oyunculuk derslerine yazdırdı ve o andan itibaren hayali profesyonel bir oyuncu olmaktı.

"BUNUN SENİ DURDURMASINA İZİN VERME"

Radcliffe hayranlarına dispraksinin “beni asla engellemediğini” ve hastaları “daha yaratıcı” hale getirebileceğini söyledi. 2014 yılında, Facebook'ta The Wall Street Journal'ın Speakeasy blogunda canlı yayında konuşurken dispraksisi olan 10 yaşındaki bir kıza cesaret verdi. "Bunun seni durdurmasına izin verme" dedi. “Beni hiçbir zaman engellemedi ve tanıdığım en zeki insanlardan bazıları öğrenme güçlüğü çeken insanlar. Bazı şeylerin daha çok mücadele gerektirdiği gerçeği, sorunlara bulduğunuz çözümlerde sizi yalnızca daha kararlı, daha çalışkan ve daha yaratıcı kılacaktır."

