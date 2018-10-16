Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde inşa edilen Hasankeyf Müzesi, birinci etap teşhir çalışmaları tamamlanarak ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgenin en önemli ören yerlerinden olan Hasankeyf'te 2013 yılından beri yapımı devam eden Hasankeyf Müzesi kapılarını açtı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Hasankeyf Müzesi'nin birinci etap teşhir çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma çalışmaları kapsamında yürütülen arkeolojik kazılarda çıkarılan tarihi eserlerin müzeye taşındığını bildirdi.

8 bin 150 metrekarelik alana sahip Hasankeyf Müzesi'nin bölgenin arkeolojik değerlerini yansıtma noktasında büyük hizmetler sunacağını ifade eden Aslanlı, birinci etap teşhir çalışmaları sonucunda 700 metrekarelik alanın hizmete açıldığını belirtti.

Hasankeyf Müzesi'nde 19 vitrinde jeolojik taşlar, 3 paleolitik dönem eser vitrini ve 18 vitrinde de neolitik dönem eserlerinin yer aldığını aktaran Aslanlı, şunları kaydetti: