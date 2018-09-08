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Hasankeyf'te 9 mağara butik otele dönüştürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyündeki 9 mağaranın butik otel olarak turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı - Kaymakam Faruk Bülent Baygüven: - "Hasankeyf için nasıl ki 'mağaralar şehri' diyorsak bu mağaraları turizme kazandırmış oluyoruz"

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyündeki 9 mağara butik otele dönüştürülüyor.

Hasankeyf Kaymakamlığınca 2015 yılında hazırlanan, Valilik ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle hayata geçirilen, "Üçyol Ekolojik Köy Projesi" kapsamında 9 mağaranın turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.

Hasankeyf Kaymakamı Faruk Bülent Baygüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasankeyf'i değerli kılan unsurlardan birinin de mağaralar olduğunu belirtti.

Baygüven, özel sektöre öncülük etmesi amacıyla yaklaşık 3 milyon lira bütçe ile 9 mağaranın butik otele dönüştürülmesi için çalışmaların başladığını söyledi.

Projenin 5-6 ay içerisinde tamamlanması halinde ilçenin yeni Hasankeyf yerleşim alanı ile bir çekim merkezi haline geleceğini dile getiren Baygüven, ilçenin özellikle kültür turizmi için Türkiye'nin yanı sıra dünyada da önemli bir yer haline geleceğini aktardı.

"Projenin bütün alt yapısı hazırlandı ve son 5-6 aylık bir etaba geldik. Tamamlandığı zaman tüm Türkiye'den ve dünyadan buraya misafir gelecek. Mağaralarla ilgili bu proje özel girişimcilere de örnek olacak." diyen Baygüven, bu tip oteller yapıldıkça, yaygınlaştıkça insanların Hasankeyf'i artık günübirlik ziyaret etmek yerine konaklamak için tercih edeceğini kaydetti.

Baygüven, projenin önemine değinerek, vatandaşlar için konaklamanın yanı sıra hobi bahçeleri, yürüyüş yolları oluşturulacağını, tekne turları ve organik tarım gibi konularda alternatif uğraşlar hazırlanacağını dile getirdi.

Gelen misafirlerin ilçede hiç sıkılmayacağını, dolu dolu bir tatil yapılabileceğini anlatan Baygüven, "Hasankeyf için nasıl ki 'mağaralar şehri' diyorsak, bu mağaraları turizme kazandırmış, atıl durumdan çıkarmış oluyoruz." diye konuştu.

Baygüven, bu projenin köyde kalan vatandaşlara da bir gelir kapısı olacağına dikkati çekerek, özel sektör ve firmalara da bu tür projeleri hayata geçirmeleri için örnek olacağını vurguladı.

Mimar Hasine Mutlu da, "Üçyol Ekolojik Köy Projesi"nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bir ilk olduğunu belirtti.

Geçmişi 5 bin yıla dayanan 9 mağarayı 25 personelle butik otele dönüştürmek için çalıştıklarını aktaran Mutlu, projeyi 6 ayda tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
butik otel Faruk Bülent Baygüven Hasankeyf

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