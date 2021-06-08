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Hasımlarından korunmak için çelik yelek giymiş

08.06.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da hasımlarını vuracağı ihbarı üzerine yakalanan bir kişinin, yeleğinin içine çelik yelek yerleştirdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ramazan B. isimli şahsın hasımlarını vurmaya gittiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, Ramazan B.'yi Denizli Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. Polis şahsın üstünü aradığında bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Polis şahsın üst aramasında yeleğinin içine de "çelik yelek" yerleştirdiğini belirledi. Polis zanlıyı polis merkezine götürerek ifadesine başvurdu.

Zanlı ise hasımlarını vurmaya gittiğini kabul etmezken, tabancayı ve çelik yeleği hasımları olduğu için taşıdığını, çelik yeleğin belli olmaması için de yeleğinin içine yerleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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Ramazan B. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(İHA)

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