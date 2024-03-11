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  4. Haskoloğlu'nun "bakanlığa ait olduğu belirtiliyor" diye yaptığı paylaşım yalanlandı: Böyle habercilik mi olur?

Haskoloğlu'nun "bakanlığa ait olduğu belirtiliyor" diye yaptığı paylaşım yalanlandı: Böyle habercilik mi olur?

11.03.2024 14:03
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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medyadan bir vatandaştan gelen araba fotoğrafını paylaşarak "Gençlik, Spor Bakanlığı resmi görevli aracı olduğunu belirtiyor. Bir de kaldırıma ve engellilerin yürüyüş çizgisine park etmiş" dedi ve 'tasarruf' eleştirisinde bulundu. Haskoloğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki aracın bakanlığa ait olduğu iddiası Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanı Kerim Çomoğlu tarafından kısa sürede yalanlandı.

Haskoloğlu'nun "bakanlığa ait olduğu belirtiliyor" diye yaptığı paylaşım yalanlandı: Böyle habercilik mi olur?

Haskoloğlu'nun "Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olduğu belirtiliyor" diyerek paylaştığı aracın bakanlığa ait olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan İbrahim Haskoloğlu, "Bir vatandaş daha farklı bir görevli aracının fotoğrafını gönderdi. Gençlik, Spor Bakanlığı resmi görevli aracı olduğunu belirtiyor. Bir de kaldırıma ve engellilerin yürüyüş çizgisine park etmiş. Bu en ufak örnekler, nerede tasarruf?" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda lüks bir aracın görseline de yer verdi.

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"BÖYLE BİR HABERCİLİK Mİ OLUR?"

Haskoloğlu'nun paylaşımını alıntılayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanı Kerim Çomoğlu aracın bakanlığa ait olduğu iddiasını yalanlayıp şunları kaydetti:
"Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza ait böyle bir araç bulunmamaktadır. “Belirtiliyor” diye bir habercilik mi olur? Teyit eder koyarsın haberini sonra da arkasında durursun."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanlığı İbrahim Haskoloğlu
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