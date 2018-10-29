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Hasta servisi ile işçileri taşıyan traktör çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 20:24 | Son Güncelleme

Hasta servisi ile işçileri taşıyan traktör çarpıştı: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, diyaliz hastalarının servis aracı ile zeytin işçilerini taşıyan traktörün çarpışması sonucu 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Köprübaşı-Salihli karayolu Gölbaşı yol ayrımında Mustafa Derel yönetimindeki 45 L 3479 plakalı traktör ile Selim Akabiki idaresindeki 45 J 9680 plakalı diyaliz hastalarını taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücülerinin yanı sıra servisteki Gülseren Erden ve Yurdagül Turgut ile traktörde bulunan zeytin işçisi Fevzi Karaca yaralandı.

Durumları ağır olan Erden, Turgut ve Karaca, Köprübaşı İlçe Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
5 yaralı köprübaşı Manisa trafik kazası

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