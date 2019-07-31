Samsun Gazi Devlet Hastanesinde görev yaptığı dönemde hemşire arkadaşlarının taşa olan merakını bildikleri için böbrek taşlarından çerçeve yapıp Tıp Bayramı'nda kendisine hediye ettiklerini anlatan Aydın, "Bu çerçeve hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biridir." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini çok sevdiğini belirterek, meslek hayatı boyunca hastalardan çok sayıda taş çıkardığını, son iki yılda ise bunları biriktirmeye başladığını söyledi.

Özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Can Aydın için hastalarını etkilerinden kurtardığı böbrek taşları farklı bir anlam ifade ediyor.

Aydın, koleksiyonunda irili ufaklı yüzlerce taş olduğunu bildirerek, "Koleksiyonumda büyük, küçük taşlar var. Hiç üşenmeden tek tek topladım böbreklerden. Bunları saymak mümkün değil ancak yüzlerce taş topladım." dedi.

- "Biriktirmeye devam edeceğim"

Koleksiyonunda 5 ay önce yaptığı bir ameliyatla çıkardığı 522 gram ağırlığındaki taşın da bulunduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"10 yıl boyunca doktora gidip, gelen bir hastaya bir türlü teşhis konulamamış. Yaptığımız teşhislerde bunun bir taş olduğunu tespit etmek bize nasip oldu. Bu taşın ağırlığı 522 gramdı. Bu taşı aldıktan sonra hasta çok rahatladı. Araştırdık ve bundan daha büyük taş olmadığını öğrendik. Türk tıp tarihinde bugüne kadar tek parça olarak, bu büyüklükte ve bu ağırlıkta alınmış en büyük böbrek taşı. Bu aynı zamanda Çin'de bir hastadan alınan 720 gram ağırlığındaki en büyük taştan sonra dünyadaki en büyük böbrek taşı. Türkiye'de bir, dünyada da ikinci büyük taş."

"Hem hastalarımıza faydalı oluyoruz hem de koleksiyon için değerli parçalar haline geliyor bu taşlar. Biriktirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanan Aydın, meslek hayatının sonuna kadar bu koleksiyonu genişleteceğini aktardı.