HABER

Hastaların kurtulduğu "taşlar" koleksiyon oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Batman'da görev yapan 27 yıllık üroloji doktoru Can Aydın, son iki yılda gerçekleştirdiği ameliyatlarda aldığı aralarında 522 gram ağırlığındaki taşın da bulunduğu yüzlerce böbrek taşından koleksiyon oluşturdu - Hastaların kurtulduğu taşlardan oluşan koleksiyonda, hemşirelerin böbrek taşından yaptığı fotoğraf çerçevesi de yer alıyor - Op. Dr. Aydın: - "Hem hastalarımıza faydalı oluyoruz hem de koleksiyon için değerli parçalar haline geliyor bu taşlar. Biriktirmeye devam edeceğim"

SELMAN TÜR - Batman'da 27 yıllık üroloji doktoru Op. Dr. Can Aydın'ın, son 2 yılda gerçekleştirdiği ameliyatlarda aldığı yüzlerce böbrek taşı koleksiyona dönüştü.

Özel bir hastanede görev yapan Op. Dr. Can Aydın için hastalarını etkilerinden kurtardığı böbrek taşları farklı bir anlam ifade ediyor.

Girdiği çok sayıda açık ve kapalı ameliyatta yüzlerce böbrek taşını çıkararak hastaların sağlığına kavuşmasını sağlayan Aydın, 2 yıl önce bu taşları biriktirme kararı aldı.

Bugüne kadar yüzlerce böbrek taşı toplayan Aydın'ın koleksiyonunda hemşirelerin 600 böbrek taşından yaptığı fotoğraf çerçevesi de yer alıyor.

- "Tek tek topladım"

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini çok sevdiğini belirterek, meslek hayatı boyunca hastalardan çok sayıda taş çıkardığını, son iki yılda ise bunları biriktirmeye başladığını söyledi.

Samsun Gazi Devlet Hastanesinde görev yaptığı dönemde hemşire arkadaşlarının taşa olan merakını bildikleri için böbrek taşlarından çerçeve yapıp Tıp Bayramı'nda kendisine hediye ettiklerini anlatan Aydın, "Bu çerçeve hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biridir." dedi.

Aydın, koleksiyonunda irili ufaklı yüzlerce taş olduğunu bildirerek, "Koleksiyonumda büyük, küçük taşlar var. Hiç üşenmeden tek tek topladım böbreklerden. Bunları saymak mümkün değil ancak yüzlerce taş topladım." dedi.

- "Biriktirmeye devam edeceğim"

Koleksiyonunda 5 ay önce yaptığı bir ameliyatla çıkardığı 522 gram ağırlığındaki taşın da bulunduğuna dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"10 yıl boyunca doktora gidip, gelen bir hastaya bir türlü teşhis konulamamış. Yaptığımız teşhislerde bunun bir taş olduğunu tespit etmek bize nasip oldu. Bu taşın ağırlığı 522 gramdı. Bu taşı aldıktan sonra hasta çok rahatladı. Araştırdık ve bundan daha büyük taş olmadığını öğrendik. Türk tıp tarihinde bugüne kadar tek parça olarak, bu büyüklükte ve bu ağırlıkta alınmış en büyük böbrek taşı. Bu aynı zamanda Çin'de bir hastadan alınan 720 gram ağırlığındaki en büyük taştan sonra dünyadaki en büyük böbrek taşı. Türkiye'de bir, dünyada da ikinci büyük taş."

"Hem hastalarımıza faydalı oluyoruz hem de koleksiyon için değerli parçalar haline geliyor bu taşlar. Biriktirmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanan Aydın, meslek hayatının sonuna kadar bu koleksiyonu genişleteceğini aktardı.

- Bol su içilmesi tavsiyesi

Dr. Aydın, börek taşının birdenbire oluşmadığını, belirti bulunanların bol su içerek taşı düşürebileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Su içmezlerse gittikçe büyür ve ameliyat olmak zorunda kalırlar. İçme suyu, suyun sertlik derecesinin de etkisi var. Hazır sularda şişe üzerinde yazan PH değerlerine dikkat etmek lazım. Yani düzgün ve doğru su içmek lazım. Tabii en önemlisi de genetik özellik. Ailede anne, babada varsa çocuklara genetik şifre olarak geçiyor. Hastaların dikkat etmesi lazım yoksa böbreklerini kaybederler. Bazen hastalar direnç gösteriyor, ameliyat olmaktan korkuyor. Korkacak bir şey yok. Çünkü böbreği kaybederlerse yine ameliyat olmaları gerekir ve bu kez böbrek alınır. Nihayetinde taş yabancı bir cisim ve idrar yolunda kalmaması gerekir. Doktor tavsiyesine uyulması gerekir."

Özel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlarÖzel kulübe bile yaptılar! Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar
Balık tüketimi arttıkça göz kuruluğu azalıyorBalık tüketimi arttıkça göz kuruluğu azalıyor
Hatalı sünnet yaşam boyu sorun olabilirHatalı sünnet yaşam boyu sorun olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman böbrek çin op.dr. can aydın Samsun taş TIP üroloji

En Çok Okunan Haberler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.