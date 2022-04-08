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  4. Hastalığına Hollanda ve Fas'ta çare bulunamadı! Yusuf bebek Türkiye'ye getiriliyor

Hastalığına Hollanda ve Fas'ta çare bulunamadı! Yusuf bebek Türkiye'ye getiriliyor

08.04.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalığına Hollanda ve Fas'ta çare bulunamayan Faslı Yusuf bebek Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yusuf bebeğin Türkiye'ye getirilmesi için Sağlık Bakanlığına ait bir uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı.

Hastalığına Hollanda ve Fas'ta çare bulunamadı! Yusuf bebek Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığına çare bulunamayan Yusuf bebeğin, Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığına ait bir uçağın Yusuf bebek için Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Hastalığına Fas'ta ve Hollanda'da tedavi bulunamayan Yusuf bebeğin annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Türkiye'den yardım istedi.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Bakan Koca, Yusuf bebeğin annesinin yardım isteğini geri çevirmeyerek Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Hollanda Fas Fahrettin Koca
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