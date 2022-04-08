Hastalığına Hollanda ve Fas'ta çare bulunamadı! Yusuf bebek Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığına çare bulunamayan Yusuf bebeğin, Türkiye'ye getirilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığına ait bir uçağın Yusuf bebek için Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Hastalığına Fas'ta ve Hollanda'da tedavi bulunamayan Yusuf bebeğin annesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Türkiye'den yardım istedi.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Bakan Koca, Yusuf bebeğin annesinin yardım isteğini geri çevirmeyerek Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: DHA

