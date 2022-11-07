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Hastalığıyla barışan kadın Guinness Dünya rekorlar kitabına girdi!

07.11.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlarda görülen olağandışı tüyler genellikle hirsutizm hastalığından kaynaklanıyor. Yüz, göğüs, karın gibi vücudun birçok bölgesinde görülebilen istenmeye tüyler kadınlarda özgüven problemlerine neden olabiliyor. Hastalığı nedeniyle yüzünde çıkan tüylerle barışan Harnaam Kaur, Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdi. Harnaam Kaur, hikayesiyle diğer kadınlara ilham oluyor.

Hastalığıyla barışan kadın Guinness Dünya rekorlar kitabına girdi!

Hirsutizm, kadınlarda erkek tipi görülen kıllanma hastalığıdır. Bu sorunu yaşayan kadınlarda, yüz ve vücutta ayva tüyü olarak adlandırılan normal tüylenmenin dışında, özellikle üst dudak, çene, göğüs, göbek üstü, göbek altı, üst kol, uyluk, sırt ve bel olmak üzere vücudun 9 ana bölgesinde sert, koyu renkli yoğun kıllanma görülmektedir. İngiltere'de yaşayan 31 yaşındaki Harnaam Kaur, yüzünde çıkan sakallarıyla yaşadıklarını anlattı.

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Kaur, polikistik over sendromu nedeniyle hirsutizm denilen hastalığa sahip olan kadınlar arasında bulunuyor. Hirsutizm sebebiyle yüzünde erkek tipi sakallanma görülen Kaur, bu durumla zamanla barıştığını belirtiyor.

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Yüzündeki tüyler nedeniyle eleştirildiğini itiraf eden Kaur, güzelliğin vücut kılları ile bağdaştırılmaması gerektiğini göstermek için sakallarını almayarak mükemmel makyajlarıyla uyum sağladığını sergiliyor.

REKORLAR KİTABINA GİRDİ

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Harnaam Kaur, Dünya Kadınlar Günü'nde, dünyanın her yerindeki kadınların ilham bulabilmesi için 5 ilham verici kadın rekoruna kavuştu. Kaur, Guinness'in en ilham verici kadın rekortmenlerinden biri oldu. 24 yıl 282 günlükken dünyanın en genç sakallı kadını oldu.

"KADIN BEDENLERİ ÇOK SIKI DENETLENİYOR"

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Kaur, sakallı kadınlara nasıl davranıldığı konusunda güzellik klişelerinin büyük bir rol oynadığına inanıyor. Röportajında, “ Erkeklerde sorun olmaması çok komik, kadınlarda ise alay edilmesi çok komik. Neden vücudumu açıklamaya devam etmem gerekiyor? Kadın bedenleri çok sıkı denetleniyor.”

BİRÇOK DERGİNİN KAPAĞINDA YER ALDI

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Kaur'un mesajı tamamen kendini sevmekle ilgili ve sadece sakallı kadınlar için geçerli değil. İnsanlara, yaşadıkları her ne olursa olsun, yalnız olmadıklarını bildirmek istiyor. Kaur, hayatını, hangi şekil, boyut ve formda olursa olsun, kendi içlerinde güzellik arayan insanlara ilham vermeye adadı. Tanınmış bir motivasyon konuşmacısı olan Kaur, Cosmopolitan ve Glamour gibi dergilerin kapağında yer aldı.

PODYUMDA ASLA YÜRÜYEMEYECEĞİ SÖYLENMİŞTİ

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Kaur , Marianna Harutunian Kraliyet Moda Günü defilesini açarak podyumda ilk kez sahneye çıktı. Çıkışından sonra, Instagram'da yürekten bir gönderi yaptı ve şöyle yazdı: "Her zaman güzel modeller gibi olmak istedim, bu yüzden onların poz verme ve yürüme biçimlerini taklit ettiğimi hatırlıyorum. Hiç model olamayacak kadar şişman, çirkin ve iğrenç olduğum söylenerek büyüdüm. Bana podyumda asla yürümeyeceğim söylendi.”

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