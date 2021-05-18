Hastalık hastalığı nedir: Belirtiler arasında bakın neler var!

“Her duyduğum hastalık; sanki bende de var gibi hissediyorum, doktor doktor dolaşmaktan ve internetten araştırma yapmaktan yoruldum. Ama hepsi psikolojik diyor. Ben uydurmuyorum ya? Kesin bir şey var ama, kimse anlamıyor.”

Çoğunlukla, böyle başlanır konuşmaya. Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) olanlar, bu şekilde şikâyetini dile getirir. Halk arasında evhamlılık ya da pirpiriklilik olarak değerlendirilir.

Amerika’da yapılan araştırmada; sağlık kuruluşlarına başvuran yaklaşık 20 kişiden birinde bu hastalık mevcuttur. Genelde sorun 20-30 yaşlarında başlar. En büyük sorun; bitmek bilmez bedensel şikâyetlerdir. Kişi bu yüzden sürekli doktorlara gider. Sağlık harcamaları, diğer harcamalarından daha çoktur. Sürekli araştırır. İnternet siteleri, forum sitelerini, gazete sağlık köşelerini takip eder. Hasta ziyareti yapamaz. Etrafında birisi ona “pek iyi gözükmüyorsun, bir şey mi oldu?” sorusunu sorarsa, endişeleri çok üst düzeye çıkar.

Hastalıkla birlikte, depresyon ve endişe bozukluğu sıkça görülür. Stresli dönemlerde, şikâyetleri daha fazla artar. Kişinin yakınlarından birisinin ölmesi veya hastaneye yatması, hastanın şikâyetlerini artırır.