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Hastalık hastalığı nedir: Belirtiler arasında bakın neler var!

18.05.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herhangi bir hastalığa yakalanacağını düşünerek stres ve kaygı yaşayan ve hasta olmaktan korkma durumu olarak özetlenen hastalık hastalığı, bazı belirtilerle fark edilebilir. Konu ile ilgili bilgi veren Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, hastalık hastalığı belirtileri ile ilgili bilgi verdi.

Hastalık hastalığı nedir: Belirtiler arasında bakın neler var!

“Her duyduğum hastalık; sanki bende de var gibi hissediyorum, doktor doktor dolaşmaktan ve internetten araştırma yapmaktan yoruldum. Ama hepsi psikolojik diyor. Ben uydurmuyorum ya? Kesin bir şey var ama, kimse anlamıyor.”

Çoğunlukla, böyle başlanır konuşmaya. Hastalık hastalığı (Hipokondriyazis) olanlar, bu şekilde şikâyetini dile getirir. Halk arasında evhamlılık ya da pirpiriklilik olarak değerlendirilir.

Amerika’da yapılan araştırmada; sağlık kuruluşlarına başvuran yaklaşık 20 kişiden birinde bu hastalık mevcuttur. Genelde sorun 20-30 yaşlarında başlar. En büyük sorun; bitmek bilmez bedensel şikâyetlerdir. Kişi bu yüzden sürekli doktorlara gider. Sağlık harcamaları, diğer harcamalarından daha çoktur. Sürekli araştırır. İnternet siteleri, forum sitelerini, gazete sağlık köşelerini takip eder. Hasta ziyareti yapamaz. Etrafında birisi ona “pek iyi gözükmüyorsun, bir şey mi oldu?” sorusunu sorarsa, endişeleri çok üst düzeye çıkar.

Hastalıkla birlikte, depresyon ve endişe bozukluğu sıkça görülür. Stresli dönemlerde, şikâyetleri daha fazla artar. Kişinin yakınlarından birisinin ölmesi veya hastaneye yatması, hastanın şikâyetlerini artırır.

Mutlaka psikiyatrik tedavi gerekir.

HASTALIK HASTALIĞININ 10 BELİRTİSİ

  1. Her zaman hissedilebilecek baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı, adet dönemi sancısı, şişkinlik, cinsel isteksizlik, kabızlık, öksürük gibi belirtileri; önemli bir hastalığın belirtisi olarak yorumlar.

  2. Bu kişiler, yapılan muayenelerde ve tahlil sonuçlarında herhangi bir sorun bulunmazsa bile rahatlamazlar.

  3. Hastalığın olmadığı konusunda ikna edilmeleri oldukça güçtür.

  4. Çevresinde herhangi birinin hastalık yakınması varsa, onun belirtilerini vücudunda aramaya başlar.

  5. Sık doktora gitmek, sık hastaneye başvurmak yaşam biçimi haline dönüşmüştür.

  6. Doktor muayenelerinde bu belirtileri açıklayacak, herhangi bir bedensel hastalığa rastlanmaz.

  7. Herhangi bir hastalık bulunmaması; hasta tarafından, doktorun bilgisizliği veya onu yeterince ciddiye almadığı şeklinde yorumlanır.

  8. Başka psikiyatrik sorunlar (depresyon gibi) yoksa, psikiyatriste başvurmazlar.

  9. Kişiyi, psikiyatriste gitme konusunda ikna etmek zordur.

  10. Hastalıkla uğraşmaktan; işini, yakın ilişkilerini ihmal eder.
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