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Hastalıklara davetiye çıkarıyor! Canan Karatay uyardı, yazın tüketmeden önce bir daha düşünün!

23.07.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da gündem olan Canan Karatay yaz aylarında sıkça tüketilen meyvelere dikkat çekip uyarıda bulundu. Vatandaşlar, Prof. Dr. Canan Karatay'ın uyarısı sonrası şeker hastalığından karaciğer yağlanmasına kadar birçok rahatsızlığı tetikleyen bu meyveleri yemeden önce bir kez daha düşünecek. İşte o meyveler...

Hastalıklara davetiye çıkarıyor! Canan Karatay uyardı, yazın tüketmeden önce bir daha düşünün!

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan bu kez de karpuz ve kavun hakkında uyarı geldi. "Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları, kanınızda ürik asidi yükseltiyor" diyen Canan Karatay hastalığı olan kişiler için bu meyvelerin yol açtığı rahatsızlıkları sıraladı.

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Kavun ve karpuzun sıvı şeker olduğunu belirten Canan Karatay, "Şekeriniz varsa, gut hastasıysanız, daha da yükseltiyor ve karaciğerinizi, göbeğinizi, gırtlağınızı her yerinizi yağlandırıyorsunuz. En sağlıklı meyve kurtlu elma, zeytindir." ifadelerini kullandı.

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TARIM ZEHİRLERİYLE YIKANMIŞ MEYVELERE DOKUNMAYIN

Konuşmasını "Üzüm, incir, karpuz ve kavun ürik asiti en yükselten, şeker dengesini en çok bozan meyvelerdir" diyerek sürdüren uzman isim, tarım zehirleriyle yıkanmış meyvelerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

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ÜRİK ASİDİ YÜKSELTİP KALP KRİZİNE NEDEN OLUYOR!

Uzman ismin açıklamaları şu şekilde:

"Kalp krizinin sebebi ürik asit yüksekliğidir, ürik asiti yükselten meyveler ise kavun ve karpuzdur. Şimdiki kavun ve karpuzların genetiğiyle oynandığı için ürik asiti yükseltir. İçerisindeki yüksek fruktoz nedeniyle karaciğeri yağlandırır. Kalp krizi ve felç sebebi kolesterol değil, ürik asit yüksekliğidir.

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Ürik asitinize ve trigliseridinize baktırın. Yalnızca kavun ve karpuz değil; pekmez, bal, gazlı içecekler ve alkol de ürik asiti yükseltir.

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KOYU RENKLİ MEYVELER TERCİH EDİN!

Özellikle beyaz duta çok dikkat edilmeli. Koyu renkli meyveler, mürdüm eriği gibi meyveler tercih edilebilir.

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KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR!

Kavun ve karpuz karaciğeri yağlandırır, sağlığına dikkat etmek isteyen insanlar, kavun ve karpuz tüketirken dikkat etmelidir."

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Uzman isim, şeker hastalarının karpuz ve kavunu ağzına sürmemesi gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
karpuz kavun Canan Karatay karatay diyeti

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