Hastane acil servislerindeki yeşil alan nedir? Yeşil alana hangi hastalar gelir?

Acil servisler, hastanelerin en kritik ve hareketli bölümlerinden biridir. Ani ve beklenmedik sağlık sorunları yaşayan hastaların ilk başvurduğu yer olan acil servisler, her an hazırlıklı olmayı gerektiren yoğun bir çalışma ortamına sahiptir. Trafik kazaları, kalp krizleri, felçler, ciddi yaralanmalar ve ani hastalık atakları gibi durumlarda acil servislerin hızlı ve etkili müdahalesi hayat kurtarıcıdır.

Hastane acil servislerindeki yeşil alan nedir?

Yeşil alan uygulaması ile acil servislerde daha hızlı ve etkin bir hizmet sunulması amaçlanmaktadır. Hastanede yeşil alan nedir sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Hastane acil servislerinde hastalar, tıbbi durumlarının aciliyetine göre renk kodlaması sistemi ile kategorize edilir. Bu sistemde yeşil alan hastaları en az acil sağlık sorununa sahip olan hastalardır. Yeşil alan muayenesi genellikle şu şekilde ilerler:

Acil servise başvuran hasta, triyaj hemşiresi tarafından karşılanır. Hemşire, hastanın şikayetlerini dinler, vital bulgularını ölçer ve genel sağlık durumunu değerlendirir.

Triyaj hemşiresi, hastanın durumunun yeşil alan kriterlerine uygun olduğuna karar verirse, hastaya yeşil alan hastası olduğunu bildirir.

Yeşil alan hastaları, acil serviste ayrı bir bekleme alanına yönlendirilir.

Hastanın sıra numarası geldiğinde, doktor tarafından muayene edilir. Doktor, hastanın şikayetlerini dinler, fizik muayene yapar ve gerekli tetkikleri ister.

Doktor, muayene ve tetkik sonuçlarına göre hastaya tanı koyar ve tedavi planı oluşturur. Yeşil alan hastalarının çoğu, ayakta tedavi ile taburcu edilir.

Tedavisi tamamlanan hasta, doktor tarafından taburcu edilir.

Yeşil alan hastası ne demek?

Yeşil alan hastalarının acil servise başvuru sebebi ne olursa olsun, hayati tehlikeye girecek kadar acil bir durumla karşı karşıya değildirler. Yeşil alan hastalarının sağlık sorunları, genellikle acil serviste ayakta müdahale ve tedavi ile çözülebilecek niteliktedir. Yeşil alan hastaları, acil serviste daha kısa süre beklerler. Acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastalara göre öncelikleri daha düşüktür. Yeşil alan hastalıklarından bazıları şöyledir:

Kronik hastalıkların takibi ve kontrolü

Burkulma, incinme gibi hafif yaralanmalar

Alerjik reaksiyonlar (hafif seyirli)

Kulak ağrısı, boğaz ağrısı

İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri

Mide bulantısı, kusma, ishal (ağır değilse)





