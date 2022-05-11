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Hastane bahçesinde mide bulandıran olay! Teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti

11.05.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de bir hastanenin otoparkında yaşanan olay adeta mide bulandırdı. Bir kadın, hafif ticari araçta teşhircilik yapan şüpheliyi video kaydına alarak yakalattı. Video kaydını yapan kadının teşhirciye tepki gösterdiği anlar da görüntülere yansırken şüpheli gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hastane bahçesinde mide bulandıran olay! Teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti

Mide bulandıran olay, dün öğle saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi açık otoparkında meydana geldi. Bulunduğu hafif ticari araçta teşhircilik yapan kişiyi, o sırada çocuğu ile birlikte hastaneye gelen bir kadın fark etti. Duruma öfkelenen kadın cep telefonuyla yaşananları kaydedip teşhirciye tepki gösterdi. Tepki üzerine teşhircilik yapan kişi aracıyla olay yerinden kaçtı. Yaşananları kayda alan kadın polise başvurarak şikayetçi oldu.

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GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın plakasından kaçan şüphelinin M.E. olduğunu belirledi. Şüpheli M.E. Gaziosmanpaşa'da bulunduğu adreste gözaltına alındı. Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheli adliyeye sevk edildi.

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YAŞANANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Şikayette bulunan kadın olay anında yaşananları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yanındaki küçük kıza beklemesini söyleyen kadın şüpheliye tepki gösteriyor. Araca tekme atan kadın 'Arabada çocuklar var' diyerek bağırırken, polisler gelecek kaçma demesi üzerine şüpheli olay yerinden aracıyla uzaklaşıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
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