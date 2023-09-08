Hastane hastane dolaştı, 20 günde 418 dikiş yedi! Sabıkalı doktor bu kez Güneri'nin başını yaktı: 'Resmen hayatımı elimden aldı'

Bundan 1,5 yıl önce diyabete bağlı rahatsızlıkları artan Güneri, İstanbul'un Etiler ilçesindeki özel hastanede Prof. Dr. A. Ç.'ye ameliyat oldu. Ancak talihsiz kadının rahatsızlıkları günden güne arttı. İzmir, Manisa ve İstanbul'da hastane hastane dolaşan Güneri'nin bağırsak ve midesinin kısmen kesildiği anlaşıldı. Güneri'ye "Büyük bir sorun yok" dendi ancak 3 haftada 3 kez ameliyat edildi. Artık yürüyemeyen, konuşamayan, kısacası hayat zehrolan Güneri, hukuk mücadelesi de sonuç vermeyince isyan etti.

AKINTISI DURMAK BİLMEDİ

İzmir Aliağa'da kurumsal bir firmada müdür olan çalışan 2 çocuk annesi Hülya Güneri (56), yaklaşık 1,5 yıl önce diyabete bağlı rahatsızlıkları artınca hastane aramaya başladı.

Tedavi için en son İstanbul Etiler'deki özel bir hastaneyi tercih eden Hülya Güneri, Prof. Dr. A. Ç. tarafından ameliyat edildi. Ameliyatın ardından İzmir'e dönen Hülya Güneri'nin önce kasık bölgesinde enfeksiyona bağlı akıntı başladı.

Günden güne artan akıntı durmadı. Uzun uğraşların ardından ulaştığı hastane, kendisini A. Ç.'nin İzmir'de tanıdığı olan başka bir özel hastaneye yönlendirdi.

3. HASTANEDE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sorunlarına burada da çözüm bulamayan Hülya Güneri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne gitti ve gerçek burada ortaya çıktı. Güneri'nin ameliyat sırasında midesinin bir kısmının da kesildiği, bağırsaklarında ise emilim yapan bölümünün kesildiği anlaşıldı.

20 GÜNDE 3 KEZ BIÇAKALTINA YATTI: 418 DİKİŞ

Bunun üzerine tekrar İstanbul'daki hastaneye giden Hülya Güneri, büyük bir problem olmadığı söylenmesine rağmen 20 günde 3 farklı ameliyata alındı. Ameliyatlarla vücuduna iç organlardan 400, karnından ise 18 dikiş atıldı.

ONCA AMELİYAT FAYDA ETMEDİ

Yeniden taburcu olan Güneri, ameliyat sonrası sorunlarına çare bulamadı. Rahatsızlıkları ise günden günde daha arttı. Ameliyatların ardından yaklaşık 1,5 yıl geçti.

HAYATI KARARDI

Güneri, her ay B12 iğnesi vurularak, 3 ayda bir demir eksikliğine bağlı kan alarak yaşamına devam ederken hayat kalitesi de düştü. Uzun süre ayakta duramaz, çalışamaz, uzun konuşamaz hale geldi.

"RESMEN HAYATIMI ELİMDEN ALDI"

Prof. Dr. Alper Çelik hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Hülya Güneri'nin hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı. Yeniden suç duyurusunda bulunacağını kaydeden Güneri yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O hastanedeki ameliyat hayatımı kararttı. Uzun süre ayakta kalamıyorum, çalışamıyorum. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Narkoz nedeniyle saçlarım döküldü. Geri dönüşü olmayan çaresiz bir yola soktu beni. Hayat kalitem fazlasıyla düştü. Resmen hayatımı elimden aldı. Yaptıkları yanına kalsın istemiyorum. Ölümüne neden olduğu, mağdur ettiği, çok fazla hastası var. Ben de onlardan biriyim. Bu doktor cezasını çekmeli."