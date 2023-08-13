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  4. Hastanede ortalık karıştı! Doktor özel güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı

Hastanede ortalık karıştı! Doktor özel güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı

13.08.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde devlet hastanesinin çalışan tek göz doktoru olan C.Ş., mesai bitimine yakın güvenlik korucusu adaylarının da rapor için oluşturduğu yoğunluk nedeniyle yaşanan gerginlikte odada mahsur kaldı. C.Ş., güvenlik görevlileri eşliğinde odadan çıkarılırken, dışarıda bekleyenler tarafından yuhalandı. Yaklaşık 1 ay önce yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hastanede ortalık karıştı! Doktor özel güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı

Olay, yaklaşık bir ay önce Ergani Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çevre ilçelerden alınacak güvenlik korucusu adayları rapor için Ergani’ye yönlendirildi. Oluşan yoğunlukla birlikte hastalar ve rapor için bekleyenlerle hastanenin çalışan tek göz doktoru olan C.Ş. arasında mesai bitimine yakın tartışma yaşandı.

DOKTOR ODASINDA MAHSUR KALDI

Odasında mahsur kalan C.Ş., çağrılan güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridorla güvenli bölgeye çıkarıldı. C.Ş., odadan çıkarılırken, dışarıda bekleyenler tarafından alkışlar eşliğinde yuhalandı.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastane yönetiminden alınan bilgiye göre, olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nce bir göz doktoru daha hastaneye görevlendirildi. (DHA)

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