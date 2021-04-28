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Hastaneden taburcu oldu, kazada savrulan otomobil çarptı

28.04.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı otomobil, savrulup yol kenarında duran ambulans ve içinden inen Safiye Yumuşak (71) ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı. Kazada iki araç arasında sıkışan Yumuşak ile Demirci yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Safiye Yumuşak’ın koronavirüs tedavisinden döndüğü belirtildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebul Feyz Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Hastanede koronavirüs tedavisi gören Safiye Yumuşak, 112 Acil Servis Hizmetleri’ne bağlı Ahmet Özkan yönetimindeki ambulansla evine getirildi. Safiye Yumuşak, evinin önüne park eden ambulanstan indi.

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SAVRULAN OTOMOBİL ÇARPTI

Bu sırada yoldan geçen Ali Sarılmaz (20) yönetimindekihafif ticari araç, Metin Gün (62) yönetimindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil ambulansa ve Safiye Yumuşak'a, ardından da park halindeki otomobil ile kaldırımda oturan Süleyman Demirci'ye çarptı. Kazada, iki otomobilin arasında sıkışan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci yaralandı.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİ

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan Safiye Yumuşak ile Süleyman Demirci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Safiye Yumuşak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası koronavirüs (Covid-19) Aksaray
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