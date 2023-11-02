Hastaneden yenidoğan bebeği kaçırdı! Spor çantasının içine koyup kaçmaya çalıştı... Güvenlik kamerasına yansıdı

19 yaşındaki Cuane Malaquias'ın Brezilya'daki bir hastaneden yeni doğmuş bir bebeği kaçırmakla suçlandı. Ravi Cunha isimli bebek kaçırıldığında sadece bir günlüktü ve 19 yaşındaki Cuane Malaquias ailesinin yanından kaçırmayı başardı. Ravi'nin 27 yaşındaki annesi Nıvea Rabelo doğum yaptıktan sonra uyuyordu.

KİMSE FARK ETMEDİ

Hastane yetkilileri, gencin büyük ihtimalle tesisin arazisine balkondan tırmanarak girdiğini ve ardından üçüncü odaya gizlice girdiğini söyledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Malaquias'ın çantasında bebekle hastaneden geçerken fark edilmeden ön girişten kaybolduğu görüldü.

Polisler komşudan gelen bir ihbar üzerine Malaquias'ı evinde tutukladı. Polisler bebeği bulduktan sonra anne ve babasına kavuşturmak için aceleyle hastaneye gitti. Ebeveynler kısa sürede bebeklerine kavuştu.