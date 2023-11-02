Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Hastaneden yenidoğan bebeği kaçırdı! Spor çantasının içine koyup kaçmaya çalıştı... Güvenlik kamerasına yansıdı

    Hastaneden yenidoğan bebeği kaçırdı! Spor çantasının içine koyup kaçmaya çalıştı... Güvenlik kamerasına yansıdı

    02.11.2023 09:32 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ülke gündemine yerleşti. 19 yaşındaki Cuane Malaquias hastaneden yenidoğan bebeği kaçırmak için girişimde bulundu. Spor çantasının içine 1 günlük bebeği koyarak hastaneden çıkmayı başardı. Malaquias evinde yakalanarak tutuklandı.

    19 yaşındaki Cuane Malaquias'ın Brezilya'daki bir hastaneden yeni doğmuş bir bebeği kaçırmakla suçlandı. Ravi Cunha isimli bebek kaçırıldığında sadece bir günlüktü ve 19 yaşındaki Cuane Malaquias ailesinin yanından kaçırmayı başardı. Ravi'nin 27 yaşındaki annesi Nıvea Rabelo doğum yaptıktan sonra uyuyordu.

    KİMSE FARK ETMEDİ

    2

    Hastane yetkilileri, gencin büyük ihtimalle tesisin arazisine balkondan tırmanarak girdiğini ve ardından üçüncü odaya gizlice girdiğini söyledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Malaquias'ın çantasında bebekle hastaneden geçerken fark edilmeden ön girişten kaybolduğu görüldü.

    3

    Polisler komşudan gelen bir ihbar üzerine Malaquias'ı evinde tutukladı. Polisler bebeği bulduktan sonra anne ve babasına kavuşturmak için aceleyle hastaneye gitti. Ebeveynler kısa sürede bebeklerine kavuştu.

    İlginizi Çekebilir

    Kapısı açılan asansör gelmedi! Asansör boşluğuna düştü

    Kapısı açılan asansör gelmedi! Asansör boşluğuna düştü

     Oğlunu pazarda satan anne cinayetle suçlanıyor

    Oğlunu pazarda satan anne cinayetle suçlanıyor

     Özel eğitim merkezinde skandal! 10 yaşındaki çocuk asansörün altında kaldı

    Özel eğitim merkezinde skandal! 10 yaşındaki çocuk asansörün altında kaldı

     16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

    16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

     Öğretmen üç öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşadı

    Öğretmen üç öğrencisiyle uygunsuz ilişki yaşadı

     Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

    Otel odasında maymunun cinsel saldırısına uğradı! Ne yapacağını şaşırdı

     Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

    Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

     Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”

    Fenomene cinsel saldırı! “Spermleri üzerimdeydi”

     Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

    Baş ağrısı şikayetiyle doktora gitti! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

     Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

    Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...


    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Partiyi basan polis memurunu striptizci zannettilerPartiyi basan polis memurunu striptizci zannettiler
    "Çok büyüdüler" diyerek göğüsleri için gelen soruları yanıtladı"Çok büyüdüler" diyerek göğüsleri için gelen soruları yanıtladı
    Kapısı açılan asansör gelmedi! Asansör boşluğuna düştüKapısı açılan asansör gelmedi! Asansör boşluğuna düştü
    Anahtar Kelimeler:
    hastane bebek kaçırma yenidoğan bebek

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

    Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

    Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

    Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

    Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

    Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

    Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

    Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

    Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

    Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.