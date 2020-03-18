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Hastaneler için flaş karar! Afet ve Acil Durum Planları yürürlüğe girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 08:45 | Son Güncelleme

Türkiye koronavirüs salgınına karşı seferber olmuşken hastanelerle ilgili de yeni bir karar alındı. Buna göre Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Hastaneler için flaş karar! Afet ve Acil Durum Planları yürürlüğe girdi

Sağlık Bakanlığı'nın konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin amacı, ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamak olarak belirlendi.

Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsıyor.

Buna göre, Bakanlık adına afet ve acil durum çalışmaları Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. İllerde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerini yürütme ve koordine etme görevi il sağlık müdürlüğündedir. Gerektiğinde bu görevi il sağlık müdürü adına acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütülecek.

HAP uygulanırken gerekmesi halinde afet ve acil durumlarda koordinasyon İl SAKOM üzerinden gerçekleştirilecek.

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Sağlık Bakanlığı hastane afet acil durum planı

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