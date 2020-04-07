Hastaneye kaldırılan MHP İstanbul milletvekili Feti Yıldız koronavirüs testi negatif çıktı

MHP Milletvekili Celal Adan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim, dava arkadaşım Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Kontrolleri hastane ortamında sürecektir. Feti Yıldız, fırtınalı yılların yıkılmayan kalelerindendir. Çok badireler atlatmıştır. Bugünleri de atlatacak, mücadelesine kaldığı yerden devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını sosyal medyadan paylaştığı mesajda duyurmuştu.

COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum.Dualarınızı esirgemeyin.Allaha emanet olun — Feti Yıldız (@YildizFeti) April 6, 2020

FETİ YILDIZ KİMDİR?

Kayseri Sümer Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen ve İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni bitiren Feti Yıldız, okul bittikten sonra serbest avukat olarak çalışmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının içerisinde de görev alan Yıldız, Fransızca diline oldukça hakimdir.

