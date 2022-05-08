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  4. Hastaneye kaldırılmıştı! Kral Selman'ın tıbbi tetkikleri çıktı

Hastaneye kaldırılmıştı! Kral Selman'ın tıbbi tetkikleri çıktı

08.05.2022 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastaneye kaldırılan Suudi Arabistan Kralı 86 yaşındaki Selman bin Abdulaziz'in tıbbi tetkikleri çıktı. Kral Abdulaziz'e yapılan kolonoskopinin temiz çıktığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılmıştı! Kral Selman'ın tıbbi tetkikleri çıktı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in (86) tıbbi tetkiklerinin temiz çıktığı duyuruldu.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Selman'ın kolonoskopi yaptırdığı ve sonuçlarının temiz çıktığı ancak istirahat amaçlı bir süre Cidde kentindeki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nde kalacağı belirtildi.

HASTANEYE YATIRILMIŞTI

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, 86 yaşındaki Kral Selman dün, tıbbi bazı tetkikler için Cidde'de hastaneye yatırılmıştı.

20 Temmuz 2020'de de tıbbi kontroller için hastaneye kaldırılan Kral Selman, 3 gün sonra safra kesesinden başarılı bir ameliyat geçirmişti.

Kral Selman, 31 Aralık 1935'te Suudi Arabistan'ın kurucusu Kral Abdülaziz Al Suud'un yirmi beşinci oğlu olarak Riyad'da doğdu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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