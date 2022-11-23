'İlk defa görüyorum' diye paylaştı! Yeniden gündem oldu! Hastanın midesinden çıkan dehşete düşürdü...

Rusya'da 31 Ağustos 2020 yılında yaşanan bir olayda midesinden yılan çıkartılan hastanın görüntüsünü paylaşan Dr.Hakan Akelma, "Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil. Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın." dedi. Hastanın sağlık durumu ve yılanın midesine nasıl girdiği sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi.

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Öğrenilen bilgilere göre kimliği belirlenmeyen kadın sabah uyandığında midesinde hareketlenme hissetti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekildiğinde gerçekler ortaya çıktı. Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar kadını acilen ameliyata aldı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

NE KADAR SÜREDİR İÇİNDE KALDIĞI BİLİNMİYOR

Kadının açık havada bahçesinde uyurken sürüngenin boğazından aşağı kaydığına inanılıyor. Midesinde yaşayan yılanın burada ne kadar süre kaldığı bilinmiyor. Hastane tarafından yapılan açıklamanın ardından hastanın karnından canlı olarak çıkartılan yılanın zehirli olmadığı bu sebeple kadına zarar vermediği belirtildi.



