HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 'İlk defa görüyorum' diye paylaştı! Yeniden gündem oldu! Hastanın midesinden çıkan dehşete düşürdü...

'İlk defa görüyorum' diye paylaştı! Yeniden gündem oldu! Hastanın midesinden çıkan dehşete düşürdü...

23.11.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mideden çıkan yabancı madde operasyonları tüm dünyada şaşırtıcı etkiler yaratıyor. Dr.Hakan Akelma'nın 2020 yılında gerçekleşen bir hastanın midesinden çıkartılan yılanı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması gündem yarattı. "İlk defa böyle vaka görüyorum" diyerek paylaştığı video birçok sosyal medya kullanıcısına ulaştı.

'İlk defa görüyorum' diye paylaştı! Yeniden gündem oldu! Hastanın midesinden çıkan dehşete düşürdü...

Rusya'da 31 Ağustos 2020 yılında yaşanan bir olayda midesinden yılan çıkartılan hastanın görüntüsünü paylaşan Dr.Hakan Akelma, "Bunca yıllık Anestezistim ilk defa böyle vaka görüyorum. Şaşkınlık duymamak elde değil. Uyutulan hastada endoskopik yöntemle çıkarılan şeye bakın." dedi. Hastanın sağlık durumu ve yılanın midesine nasıl girdiği sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi.

Ekran görüntüsü 2022-11-23 130252

ACİLEN AMELİYATA ALINDI

Ekran görüntüsü 2022-11-23 125159

Öğrenilen bilgilere göre kimliği belirlenmeyen kadın sabah uyandığında midesinde hareketlenme hissetti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen kadının röntgeni çekildiğinde gerçekler ortaya çıktı. Kadının midesinde yılan olduğunu fark eden doktorlar kadını acilen ameliyata aldı. Anestezi ile uyutulan kadının midesinden özel bir malzeme yardımıyla 1 metreden fazla boyu olan yılan çıkarıldı.

NE KADAR SÜREDİR İÇİNDE KALDIĞI BİLİNMİYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-23 125131

Kadının açık havada bahçesinde uyurken sürüngenin boğazından aşağı kaydığına inanılıyor. Midesinde yaşayan yılanın burada ne kadar süre kaldığı bilinmiyor. Hastane tarafından yapılan açıklamanın ardından hastanın karnından canlı olarak çıkartılan yılanın zehirli olmadığı bu sebeple kadına zarar vermediği belirtildi.

Ekran görüntüsü 2022-11-23 130352

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyorKendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor
Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'
'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?''Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?'
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya Mide‎ yılan ameliyat anestezi endoskopi

En Çok Okunan Haberler

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

Depremden birkaç saniye önce... Sosyal medya bunu konuşuyor!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Vatandaşlar deprem sonrasında isyan etti!

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor!

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

İstanbul'da da hissedilen korkutan deprem sonrası açıklamalar peş peşe geldi! İşte deprem anı...

Depreme canlı yayında yakalandı!

Depreme canlı yayında yakalandı!

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı"

Kurduğu grup olay oldu: 9 kadın 1 Mümin! "'Aşkım' mesajları atarlardı"

İlginizi Çekebilir

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.