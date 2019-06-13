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Hatalı sürücü ve yayalar drone’dan kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 14:08 | Son Güncelleme

Gaziantep’te trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçebilmek için yayalara ve araç sürücülerine yönelik ’drone"’li denetimler yapıldı.Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde hatalı yayalar ve sürücüler drone’dan kaçamadı.

Hatalı sürücü ve yayalar drone’dan kaçamadı

Gaziantep’te trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçebilmek için yayalara ve araç sürücülerine yönelik ’drone"’li denetimler yapıldı.
Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde hatalı yayalar ve sürücüler drone’dan kaçamadı. Havadan çekilen görüntülerde akan trafikte hızlı ve tehlikeli bir şekilde makas atan, kırmızı ışıkta geçen, yakın takip yapan araçlar dikkat çekti. Kimi zaman yayaların dikkatsiz hallerinin de yer aldığı görüntülerde yaya geçidindeki yayalara yol vermeyen araçlar ve bisikletlilerin üzerine süren sürücüler "bu kadarına pes" dedirtti.

Sürücü ve yayalara ceza yağdı
Yapılan denetimlerde özellikle uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, yanlış park etme, kırmızı ışık ihlali ve direksiyon başında cep telefonu kullanımı gibi konularda kusurlu olan araçların sürücülerine, yola kontrolsüz şekilde atlayan, yaya geçidini hatalı kullanan yayalara polis ekipleri tarafından ceza yağdırıldı.
Yaya ve sürücülerin kural tanımaz hallerinin görüntülendiği denetimlerin ise Gaziantep’in işlek caddelerinden İpekyolu’nda, yoğunluk yaşanan kavşaklarda ve yaya geçitlerinde 31 Mayıs, 1-2-3 Haziran ile 8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildiği öğrenildi.

Hatalı sürücü ve yayalar drone’dan kaçamadı

Hatalı sürücü ve yayalar drone’dan kaçamadı

Hatalı sürücü ve yayalar drone’dan kaçamadı

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