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HATAY BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Hatay bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan Diyanet bayram namazı vakitleri

20.04.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay bayram namazının ne zaman kılınacağı merak edilmeye başlandı. Bayram sabahı camiler dolup taşacak. Cuma namazı gibi bayram namazı da kadınlara farz değil. Cuma namazı farz olan kişilere, bayram namazı kılmak vaciptir. Peki, Hatay'da bayram namazı saat kaçta kılınır? Diyanet il il bayram namazı vakitlerini açıkladı...

HATAY BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023: Hatay bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan Diyanet bayram namazı vakitleri

Hatay bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bayram namazı 21 Nisan cuma sabahı camilerde kılınacak. Bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram namazı, bayramların (Ramazan ve Kurban bayramları) birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Peki, Hatay bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 21 Nisan Diyanet bayram namazı vakitleri...

Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. Bayram namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

HATAY BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Hatay bayram namazı saati 06:25 olarak açıklandı. Müslümanlar bu saatte Ramazan Bayramı namazını kılacaklar.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kadir Gecesi

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır ve cemaatle kılınır. Tek başına bayram namazı kılınmaz.

Kadir Gecesi 4

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

“Allahu Ekber” denilerek namaza durulur. Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Sübhaneke” duasını okunur.
Sübhaneke’den sonra imamla birlikte Allahu Ekber şeklinde üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi) birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır.
Üçüncü tekbirin ardından elleri bağlayınca imam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya gidilir.

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Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.
İkinci rekatta imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte Allahu Ekber diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp rükuya gidilir.
Rüku ve secdeler yapılarak oturulur. Son rekatta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okur.
Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

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