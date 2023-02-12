Hatay'da 161 saat sonra enkazdan çıkarıldı! 6 yaşındaki Yiğit'in anlattıkları ekiplere duygusal anlar yaşattı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde Atatürk Caddesi üzerindeki 7 katlı binanın enkazında çalışma yapan ekipler, 6 yağındaki Yiğit isimli çocuğu sağ olarak kurtardı. Dedesi, anne babası ve ağabeyinden halen haber alınamayan Yiğit’in sağlıklı ve bilincinin açık bir şekilde konuşabiliyor olması ekiplere büyük sevinç yaşattı.



"DÖNDÜM YERİME UZANDIM"

Ekiplerin “Yiğit sana şimdi altın sarısı bir bez saracağız. Yiğit, sen geçekten yiğitmişsin” diye moral verdiği küçük çocuk, yanında kimse olup olmadığı sorusuna, “İlk başladığımda ağabeyimin sesi geliyordu ama çok ses veremiyordu herhalde. Ondan sonra ben babamların yanına gitmeye çalıştım. Gidemedim, sonra döndüm yerime uzandım” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kendisini kurtaran Elmadağ itfaiye ekibinin Muhammet isimli üyesinin çağrısına cevap vermesi üzerine kurtarılan minik Yiğit, “Aslan Cimbomlu” tezahüratlarıyla ambulansa bindirildi. Yiğit’i yıkılmak üzere olan binadan çıkartan ekipler, duygusal anlar yaşadı. (İHA)

