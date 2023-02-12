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'Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait evraklar yok ediliyor' iddiası! Açıklama geldi

12.02.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Hatay'daki il müdürlüğü binasının ek hizmet binasındaki 'çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı' iddia edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sosyal medyada yayılan iddiayla ilgili olarak 'tamamen asılsız ve gerçek dışıdır' açıklaması yapıldı.

'Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait evraklar yok ediliyor' iddiası! Açıklama geldi

Kahramanmaraş'taki depremler 10 ilde binaların yıkılmasına ve can kaybına yol açtı. Sosyal medyada Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait bir binadaki evrakların yok edildiği iddiası ortaya atıldı. Söz konusu iddialara yanıt veren Bakanlık, 'tamamen asılsız ve gerçek dışıdır' açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklamasından satır başları:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Binasının büyük bir bölümü depremde hasar görmüş ve yıkılmıştır.

Bugün, ağır hasar alan İl Müdürlüğü binamızın hemen yanında bulunan ek hizmet binamızın bazı kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullandığı görülmüştür.

Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz; il müdürlüğü ana binamızdaki yangın merdiveninin ek binamızın üzerine çökme riskine karşı, buradaki kişilerin can güvenliği için binayı boşaltmak istemiştir.

"EVRAKLAR YOK EDİLİYOR" İDDİASI

Bu talebi reddeden kişiler, ekiplerimize mukavemet göstermiş, sosyal medya aracılığıyla “Çeşitli evrakların yok edilmeye çalışıldığı” gibi akla hayale gelmeyecek mesnetsiz bir iddiayı ortaya atmışlardır.

Bakanlığımız; evraklarını matbu olarak tuttuğu gibi, bütün resmi yazışma ve raporlarını Belgenet üzerinden dijital ortama anlık olarak aktarmaktadır. Kaldı ki, ek binamızda yer alan tüm evraklar, diğer resmi evraklarımız gibi yeni İl Müdürlüğümüzün arşivine taşınacaktır.

"ASILSIZ VE GERÇEK DIŞIDIR"

Bu bakımdan, söz konusu iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır.

Kurumumuzun her bir çalışanı afet alanlarında fedakârca, canla başla hasar tespit çalışmalarını yürütürken böyle mesnetsiz bir iddiayı ortaya atanlar hakkında her türlü hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hatay

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