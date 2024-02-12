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  4. Hatay'da dengeleri değiştirecek hamle! CHP yönetimi harekete geçti: Haluk Levent'e teklif götürdü

Hatay'da dengeleri değiştirecek hamle! CHP yönetimi harekete geçti: Haluk Levent'e teklif götürdü

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
12.02.2024 13:50 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçimleri için son zamanların en çok tartışılan şehri Hatay'da bir sıcak gelişme daha yaşandı. Lütfü Savaş'a gelen tepkiler ardından harekete geçen CHP yönetimi deprem zamanında yaptığı yardımlarla öne çıkan sanatçı Haluk Levent'e teklif götürdü. Levent teklif için henüz yanıt vermedi.

Hatay'da dengeleri değiştirecek hamle! CHP yönetimi harekete geçti: Haluk Levent'e teklif götürdü

CHP Parti Meclisi bugün saat 18.00'de yeniden toplanıyor. Birçok önemli kentin adaylarının ilan edilmesi beklenirken Gazeteci Murat Ağırel'den ses getiren bir iddia geldi

Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için sanatçı Haluk Levent'e teklif götürdüğünü duyurdu.

Ağırel'in paylaşımı şu şekilde;

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6 ŞUBAT'TA PROTESTO EDİLMİŞTİ

6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde yıkımın ve kaybın en çok olduğu kentlerden Hatay’da yapılan anma törenlerinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş protesto edildi. CHP bu protestoları görmezden gelmeyeceğini belirterek yeniden değerlendirme sinyalleri vermişti. Savaş ise protestolar için kendine komplo kurulduğunu belirterek adaylıktan çekilmeyeceğini söylemişti.

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TİP DE ADAYINI DUYURDU

Hareketli dakikaların yaşandığı kentte ise bu sabah TİP adayını açıkladı. Deprem zamanı adından söz ettiren Gökhan Zan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ise "Bizim attığımız bu adım oradaki rantçı anlayışa karşı bir adım. Biz bölmeye değil, bilakis doğruda birleşmek için adım atıyoruz. Eğer CHP Hatay halkına kulak verirse üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Gelin doğruda birleşelim çağrısı yapıyoruz. Burada mevzu TİP ya da bizim adayımız değil. Burada mesele Hatay'dır." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Haluk Levent
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