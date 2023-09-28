HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HATAY'DA DEPREM SON DAKİKA: 28 Eylül 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

HATAY'DA DEPREM SON DAKİKA: 28 Eylül 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

28.09.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da gerçekleşen deprem nedeniyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 28 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi incelenmeye başlandı. Birçok kişi internette "28 Eylül 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Eylül 2023 Perşembe günü paylaşılan son depremler listesi...

HATAY'DA DEPREM SON DAKİKA: 28 Eylül 2023 Hatay'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Son dakika açıklamasına göre Hatay'da saat 08.01 sırlarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklama yapıldı. Hatay, Hassa'daki depreme ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 28 Eylül 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

HATAY'DA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM

Hatay, Hassa'da saat 08.01 sıralarında 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremim 10.32 km derinlikte gerçekleştiği aktarıldı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

28 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.28 08:01:33 36.8255 36.5180 9.7 -.- 3.8 3.6 HASSA (HATAY) İlksel
2023.09.28 06:24:30 38.3923 37.0702 5.3 -.- 1.5 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 05:29:12 37.9758 36.3263 18.3 -.- 1.2 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 05:22:29 38.3677 37.4382 5.0 -.- 2.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 04:46:04 34.7872 34.1992 6.4 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.09.28 04:40:49 40.6345 35.3272 7.5 -.- 1.1 -.- TERKEN-MECITOZU (CORUM) İlksel
2023.09.28 04:36:14 38.0127 36.7120 20.9 -.- 1.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 04:17:36 38.0167 36.6042 7.4 -.- 1.5 -.- SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 04:16:03 37.9505 36.2442 5.0 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 03:53:38 38.4902 36.6832 2.3 -.- 1.7 -.- TOPAKTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 03:48:55 36.5725 26.6187 122.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.28 03:40:09 38.3790 27.1718 1.7 -.- 1.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2023.09.28 03:29:17 38.3122 38.2208 5.0 -.- 1.7 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.28 03:23:27 38.1127 38.1500 4.6 -.- 1.8 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.28 03:16:24 38.6505 37.4295 9.7 -.- 1.3 -.- YAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.28 02:56:46 34.9198 24.0843 28.6 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.28 02:48:07 36.1232 28.4907 26.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.28 02:25:23 36.9883 36.0427 5.0 -.- 1.6 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel
2023.09.28 02:24:11 37.9927 36.3503 4.5 -.- 1.2 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.28 02:02:36 39.3378 40.7115 5.0 -.- 1.4 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.09.28 01:59:19 39.2188 40.4312 9.5 -.- 1.8 -.- KAMISGOLU-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.09.28 01:54:46 39.1445 40.6337 5.6 -.- 2.2 -.- DOLUTEKNE-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.09.28 00:37:57 37.6143 35.1960 28.9 -.- 1.4 -.- KICAK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.09.28 00:13:09 36.2787 35.9772 5.4 -.- 1.4 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza!D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza!
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 30 ili etkileyecek, çok şiddetli geliyor…Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! 30 ili etkileyecek, çok şiddetli geliyor…
AFAD duyurdu! Hatay'da korkutan depremAFAD duyurdu! Hatay'da korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Son depremler

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Serveti açıklandı! 'Yaklaşık olarak..."

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Gösteri sandılar! Ölüm anını anbean izlediler

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.