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Hatay'da depremzedelere sağlık taraması

15.02.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, Hatay'da eskiden köy statüsünde olan mahallerde, günde yaklaşık 100 ekiple özellikle kronik veya evde bakıma muhtaç hastalar ile diyaliz hastalarını sağlık kontrolünden geçirerek ilaçlarını ulaştırıyor.

Hatay'da depremzedelere sağlık taraması

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Hatay'da Sağlık Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde Sahra Hastanesi kurdu.

Burada verilen sağlık hizmetinin yanı sıra 100'ye yakın ekip, eskiden köy statüsündeki mahallelere ambulansla giderek özellikle kronik veya evde bakıma muhtaç hastalar ile diyaliz hastalarını sağlık kontrolünden geçirerek ilaçlarını ulaştırıyor.

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Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon İl Müdürü Dr. Mehmet Akdağ, ''Depremden bu yana Acil Sağlık Hizmetleri olarak ambulansımızla ekiplerimizle birlikte Hatay il genelinde köylerimizin hepsini her gün arkadaşlarımızla ziyaret ettik.

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Buradaki kronik hastası olanlar, diyaliz gereksinimi olanlar, evde bakım hastası olanları, hastaların listeleri ve bunların ilaçlarının ulaştırılması ve muayenelerini gerçekleştiriyoruz.

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Bugün 100 ekibimizin bir kısmı köylerimize çıktı. 40 kadar ekibimizde yeni çıkıyor. Gün sonunda değerlendirmelerimizi yapıp ertesi güne de hazırlıkları yapmaktayız. Amacımız, ulaşamadığımız hane kalmaması yönündedir" dedi.

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(DHA)

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deprem Sağlık Bakanlığı Hatay

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