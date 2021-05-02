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Hatay'da korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

02.05.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan 25 yaşındaki Mehmet Gökhan K. tüm ikna çabalarına rağmen kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Gencin kendisini boşluğa bıraktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'da korkunç olay! 25 yaşındaki genç intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi Fatih Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Mehmet Gökhan K., cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Genci gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, genci ikna etmek için bir süre çaba harcadı. İtfaiye ekiplerinin önlem alma çalışmaları sırasında kendini bir anda boşluğa bırakan Mehmet Gökhan K., olay yerinde hayatını kaybetti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan intihar anı, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Hatay

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