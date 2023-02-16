HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hatay'da korkutan anlar! Enkaz çalışmaları sırasında yürekler ağza geldi... İş makinesi operatörü, ölümden saniyelerle kurtuldu

Hatay'da korkutan anlar! Enkaz çalışmaları sırasında yürekler ağza geldi... İş makinesi operatörü, ölümden saniyelerle kurtuldu

16.02.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz bölgesinde yürekler ağza geldi, bölgede çalışma yapan bir iş makinesinin operatörü büyük tehlike atlattı! Korkutan olayda operatör, kendini dışarıya atmayı başararak ölümden saniyelerle kurtuldu. İş makinesi operatörünün şans eseri yara almadan atlattığı olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antakya'da yürekler ağza geldi! Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için Erzurum Horasan Hasanbeyli Köyü’nden bölgeye giden iş makinesi operatörü Vedat Yıldırım büyük tehlike atlattı. Yıldırım’ın kullandığı iş makinasının çalışma yaptığı enkaz halindeki bina, bir anda yerle bir oldu.

HABER.00_01_18_20.Still051

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU! BİNANIN YIKILACAĞINI ANLAYINCA...

Binanın hemen önündeki iş makinasında çalışan Yıldırım, binanın yıkılacağını anlayınca saniyeler içerisinde kendini dışarıya atmayı başardı.

HABER.00_01_19_51.Still050

Vedat Yıldırım olaydan şans eseri yara almadan kurtulurken, olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

HABER.00_01_22_38.Still052

AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı arttı AFAD duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı sayısı arttı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bunları Hans yapmış bunları da Hasan yapmış' Sosyal medya bunu konuşuyor'Bunları Hans yapmış bunları da Hasan yapmış' Sosyal medya bunu konuşuyor
Deprem bölgesinde skandal girişim! İçeri girip bebeğin ismini verdi: "Hastanede mi?"Deprem bölgesinde skandal girişim! İçeri girip bebeğin ismini verdi: "Hastanede mi?"
Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladıEnkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay iş makinesi

En Çok Okunan Haberler

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Korku dolu anlar! Bakan Koca'nın yanında kor patladı

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Türkiye Tek Yürek! Depremzedeler için yardım seferberliği! Toplanan bağış 115 milyar TL'yi geçti

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Herkes bu maçı konuşacak! Dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde...

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

Haluk Levent yaptığı bağış miktarını açıkladı: AFAD emekçilerine selam olsun

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'deprem' açıklaması!

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

Deprem anında mağazadaki porselenler yerinden bile oynamadı

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.