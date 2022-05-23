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  4. Hatay'da toprağa verilen şehit Haydar Şenel'in ortaya çıkan videosu yürekleri dağladı

Hatay'da toprağa verilen şehit Haydar Şenel'in ortaya çıkan videosu yürekleri dağladı

23.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı.

Yaralandıktan sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakımda müşahede altına alınan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilen 24 yaşındaki şehidin olaydan 9 gün önce çekilen videosu ortaya çıktı.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ DAĞLADI

9 Mayıs'ta görev yaptığı bölgede Şenel'in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı. Görüntüde, komutanının ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekerken Şenel'e, "Nerelisin Haydar, çocuk var mı" diye sorduğunda "Hataylıyım komutanım" diye cevap veriyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekâtı şehit
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