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  4. Hatay'da yıkım esnasında ilginç anlar! Yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı

Hatay'da yıkım esnasında ilginç anlar! Yarısı yıkıldı, yarısı ayakta kaldı

12.10.2023 10:28 | Son Güncelleme:
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Depremin vurduğu Hatay’da iş makinasının müdahalesiyle 10 katlı binanın yarısının yıkıldığı, yarısının ayakta kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da asrın felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Enkaz kentte bir yandan afet konutlarının yapımı devam ederken, diğer yandan da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Antakya ilçesinde 10 katlı bina iş makinesiyle yıkılmak istendi.

Yıkım esnasında iş makinasının müdahalesiyle binanın yarısı yerle bir olurken, diğer yarısı ayakta kaldı.

Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgede bulunan çok katlı binaların kısım kısım yıkılması ise konteyner çarşısındaki esnafı olumsuz etkiliyor. (İHA)

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