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Hatay'daki depremde Melek öğretmen hayatını kaybetti! Kahreden detay, depremden bir gün önce...

10.02.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Hatay'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Melek Akkoç, çöken binada yaşamını yitirdi. Sömestr tatilini Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki ailesinin yanında geçiren Akkoç'un depremden bir gün önce de Hatay'a döndüğü belirtildi.

Hatay'daki depremde Melek öğretmen hayatını kaybetti! Kahreden detay, depremden bir gün önce...

Kahramanmaraş'ın merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri de Hatay oldu. Depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda 2 yıldır din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Melek Akkoç'un yaşadığı apartman da yıkıldı. Enkaz altında kalan Akkoç'un cansız bedenine ulaşıldı. Melek öğretmenin, sömestir tatili için gittiği Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki ailesinin yanından, deremden bir gün önce Antakya'ya döndüğü öğrenildi.

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Akkoç'un cenazesinin memleketi Turgutlu'ya getirilip, yarın öğlende Gar Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

(DHA)

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