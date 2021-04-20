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  4. Hatay'daki kayıp atlarla ilgili son dakika gelişmesi! Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti

Hatay'daki kayıp atlarla ilgili son dakika gelişmesi! Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti

20.04.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Hatay'daki 'kayıp atlar' MHP'de istifa getirdi. Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, partisinden istifa etti.

Hatay'daki kayıp atlarla ilgili son dakika gelişmesi! Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti

İstanbul Adalar’daki atlı faytonların kaldırılmasının ardından İBB’nin sahiplendirdiği bin 177 attan MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi’ne verilen 99 atın kaybolduğu ortaya çıkmıştı.

MHP'DEN İSTİFA ETTİ

Kamuoyunda gündem yaratan haberlerin ardından MHP'de flaş bir istifa yaşandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifa ettiğini duyurdu.

MHP'li Durmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

sadır durmaz

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