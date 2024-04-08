HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hatay Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı

Hatay Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı

08.04.2024 13:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda yolculu gidiş-geliş seferlerinin başladığını açıkladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören havalimanında, onarımların ardından tahliye uçuşları başlamıştı.

Hatay Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nda oluşan hasarların giderilmesi ile 29 Mart itibarı ile hizmet vermeye başlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda yapılan çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü ve yolcu trafiğine açmak için gerekli tüm onarımların yapıldığına işaret ederek, muhtemel bir başka deprem yaşanması durumunda pistin zarar görmemesi için yüksek ve geçirimsiz bir dolgu üzerine yenileme çalışmasının yapıldığının altını çizdi.

"29 MART İTİBARIYLA YOLCULU GİDİŞ-GELİŞ SEFERLERİNE AÇILDI"

Depremin hemen ardından yapılan çalışmalar kapsamında depremde hasar alan 3 bin metre uzunluğundaki pistin 2 bin 82 metrelik kısmının geçici onarımlarla tahliye, insani yardım gibi uçuşlara ve yolcu uçakları için yalnızca gidiş seferlerinde yolcu taşınabildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Pistimizi, zemin ile kaplamasının iyileştirme çalışmalarını tamamlayarak 29 Mart tarihinde yolculu gidiş-geliş seferlerine açtık. Bu iyileştirme çalışmaları yapılana kadar uçuş emniyetini teminen 22 pist başına yapılacak inişlerde direkt yaklaşma prosedürü iptal edilmiş, turlu yaklaşma prosedürü uygulanabilmekteydi" dedi.

b3c4d3ec-388a-44a7-8f89-6142a807547f

"16 SEFERDE 2 BİN 247 GİDEN YOLCU, 2 BİN 112 GELEN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ"

Bakan Uraloğlu, Hatay Havalimanı’nda depremin ardından sadece boş iniş dolu kalkışa müsaade edildiğini, zemin güçlendirmeleri ve pist onarımları sonrasında dolu iniş dolu kalkış için gerekli kriterleri sağladıklarını belirterek, "Depremde gördüğü hasar sonucu pisti kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nı ekiplerin hummalı çalışması sonucu Mart sonu itibarıyla uçuşlara hazır hale getirdik. Ardından yaptığımız zemin iyileştirmeleri sonucunda 29 Mart 2024 tarihinden itibaren de dolu iniş ve dolu kalkış olarak uçuşları başlattık. 29 Mart tarihinden bu yana havalimanımızdan gerçekleşen 16 seferle 2 bin 237 giden yolcu, 2 bin 112 gelen yolcu olmak üzere toplam 4 bin 349 yolcumuz havalimanımızdan seyahat etmiştir. Uçuşa başlattığımız günden itibaren günlük 3 sefer olmak üzere toplam 30 tarifeli sefer planlaması yapılmasına rağmen bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle havayolu şirketleri tarafından iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı. (İHA)

d469309f-34eb-4d06-abd9-eb09098e9044Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuaförlerde bayram yoğunluğu! Randevusuz kabul etmiyorlarKuaförlerde bayram yoğunluğu! Randevusuz kabul etmiyorlar
İYİ Parti'li Ümit Özlale istifa ettiİYİ Parti'li Ümit Özlale istifa etti
Cemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldıCemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
hatay havalimani uçuş
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti'li Ümit Özlale istifa etti

İYİ Parti'li Ümit Özlale istifa etti

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

Oylar yeniden sayılınca AK Parti kaybetti!

10 yıl önce keşfetti! Evinde yapıp satıyor... Tanesi 5 bin TL'den başlıyor

10 yıl önce keşfetti! Evinde yapıp satıyor... Tanesi 5 bin TL'den başlıyor

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Erdoğan'a yaptığı çağrı gündem oldu: "Bu ülkenin bir reisi var..."

Cemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı

Cemaat lideriyle fotoğrafı gündem oldu! Başsavcı hakkında harekete geçildi: Soruşturma başlatıldı

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.