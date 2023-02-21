Hatay neden şahsi mesele? Mustafa Kemal Atatürk, 'Hatay benim şahsi meselemdir' diye neden dedi?

Hatay 20 Şubat saat 20.04 sıralarında yeniden sarsıldı. Birçok binanın yıkımıyla sonuçlanan depremin ardından, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Hatay benim şahsi meselemdir' sözleri akıllara geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün neden böyle söylediği merak ediliyor. Peki Mustafa Kemal Atatürk, 'Hatay benim şahsi meselemdir' diye neden dedi İşte detaylar...

HATAY NEDEN ŞAHSİ MESELE?

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz” söylemi Hatay konusundaki düşüncesini belirtiyordu. Atatürk, 1 Kasım 1936’da TBMM açış konuşmasında “...milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük mesele, gerçek sahibi öz Türk olan İskenderun, Antakya çevresinin geleceğidir. Bunun üzerinde ciddiyet ve kesinlikle duruyoruz” diye konuşmuştu.

Hatay Fransız işgali altındaydı ve konu Milletler Cemiyeti’ne aktarılmıştı. Atatürk Fransız büyükelçisine, “Hatay benim şahsi davamdır. Şakaya gelmeyeceğini bilmelisiniz” demişti. Fransızlar, Hatay için silah gücünün kullanılacağını anlamaya başladılar.

1937 yılının kış aylarında baş gösteren Atatürk'ün karaciğer hastalığı 1938'in ocak ayında saptanmıştı. Muayenede, Atatürk'ün karaciğerinde büyüme saptandı. Bu esnada Hatay konusu ciddiyetini koruyordu. Atatürk, dünyaya bir mesaj vermek için 19 Mayıs 1938’de Ankara’daki törenden hemen sonra trenle Adana’ya hareket etti. Çukurova bölgesinde 5 gün süren 5 günlük gezide hastalığını umursamayan Atatürk, askeri birlikleri denetledi. Çok yorulduğunu hissedince askeri geçidin sonuna doğru “marş-marş ile geçsinler” diye emir verdi.

Atatürk ayakta olduğunu ve Hatay davasından ödün vermeyeceğini dünyaya göstermeyi amaçladı. Bu esnada Fransa’yla yapılan bir anlaşma gereğince, Kurmay Albay Şükrü Kanatlı kumandasındaki birliklerimiz Hatay’a girdi.

1939'DA TÜRKİYE'YE KATILDI

13 Ağustos'ta yapılan seçimlerde Hatay Cumhuriyeti kuruldu ve 2 Eylül 1938'de Tayfur Sökmen Hatay Cumhurbaşkanı oldu. Atatürk, ölmeden önce bu gelişmeleri gördü. Hatay Cumhuriyeti 9 ay sonra, 30 Haziran 1939'da Türkiye’ye katıldı ve Hatay Devleti sınırları Türkiye-Suriye sınırı olarak kabul edildi. 23 Temmuz 1939’da Hatay Türkiye Devleti’ne dahil oldu ve Hatay Vilayeti kuruldu. Anayurdun bölünmez, vazgeçilmez bir parçası olan Hatay anayurtla bütünleşti.



