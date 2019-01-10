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Hatay Valisi Doğan'dan geçici barınma merkezine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 19:40 | Son Güncelleme

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2 bin 56 konteynerin bulunduğu ve yaklaşık 8 bin Suriyelinin kaldığı Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu - Vali Doğan: "Gittiğimiz ilçelerde bulunan kamplarımızı görerek, oradaki misafirlerimizle hasbıhal ediyoruz"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2 bin 56 konteynerin bulunduğu ve yaklaşık 8 bin Suriyelinin kaldığı Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Doğan, beraberinde Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ile barınma merkezindeki yetim merkezi, Kızılay Çocuk Dostu Alanı ve anaokulunda bulunan çocuklarla sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Merkezde Altınözü Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından Suriyeli kadınlara yönelik açılan kursları da ziyaret eden Vali Doğan ve beraberindekiler, kursiyerlerin yaptığı ürünleri inceledi.

Vali Doğan, incelemelerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra ilçeleri ziyaret ederek, ilçenin sorunlarına ilişkin muhtarlarla toplantı yaptıklarını ve çözüm yollarını araştırdıklarını belirtti.

İlçelerin bir kısımının sınır ilçesi olduğunu ve buralarda Suriyeli vatandaşları misafir ettiklerini ifade ede Doğan, şunları kaydetti:

"Gittiğimiz ilçelerde bulunan kamplarımızı görerek, oradaki misafirlerimizle hasbıhal ediyoruz. Onların sorunlarını da dinliyoruz, çözüm yolları konusunda da bir takım çözümler üretiyoruz. 8 bin kişilik bir kamptayız. Burada okulumuz, camimiz, diğer sosyal etkinliklerimizi yapabileceğimiz mekanlarımız ve misafirlerimizin de kalabileceği konteyner kentteyiz. Arkadaşlarımızdan bir takım bilgiler aldık. Burası hemen Suriye'ye çok yakın bir lokasyonda olduğu için ilk gelen misafirlerimizi ilk burada misafir etmişiz. Şükür düzen sağlanmış, çocuklarımızın, burada ikamet eden misafirlerimizin ihtiyaçları gideriliyor. Amacımız bir an önce hayatın normale dönmesi. Bu yönde arkadaşlarımızın gayretlerini gördük."

Altınözü Kaymakamı Uygur, ziyaret sonunda Vali Doğan'a Suriyeli kadınların kurslarda mozaik taşlarla yaptığı tabloyu hediye etti.

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