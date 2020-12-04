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Hatay’da 152 tüp yılan zehri ele geçirildi

04.12.2020 11:04 | Son Güncelleme:
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Hatay’da 152 tüp yılan zehri ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 152 tüp yılan zehri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, ilçe otogarında durdurdukları M.S.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 152 tüp yılan zehri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, ilçe otogarında durdurdukları M.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında 152 adet cam tüp içerisinde yılan zehri ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S., adli işlemleri için emniyete götürüldü.
Ele geçirilen yılan zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanıldığı biliniyor.

Hatay’da 152 tüp yılan zehri ele geçirildi

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