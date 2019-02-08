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Hatay’da 20 bin kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:09 | Son Güncelleme

Hatay’ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 bin adet kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya’da kaçak cinsel uyarıcı hap olduğu istihbaratını alan jandarma ekipleri, Saraykent Mahallesi’nde bulunan Suriye uyruklu Shadi Albdiwi isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

Hatay’da 20 bin kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 bin adet kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, merkez Antakya’da kaçak cinsel uyarıcı hap olduğu istihbaratını alan jandarma ekipleri, Saraykent Mahallesi’nde bulunan Suriye uyruklu Shadi Albdiwi isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye’den kaçak olarak getirildiği belirlenen 20 bin adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Shadi Albdiwi sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

Hatay’da 20 bin kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

Hatay’da 20 bin kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi

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